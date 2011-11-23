بازتاب اقتدار حزب الله در رسانه های جهان؛ موفقیتی که "سیا" را رسوا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیروز آسوشیتدپرس در مطلبی اختصاصی به نقل از مقامات اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده بود که بازداشت جاسوسان سازمان سیا در لبنان به دست نیروهای حزب الله افتضاحی بزرگ برای آمریکا و سرویسهای امنیتی آن به شمار می رود.



در همین رابطه رویترز امروز در مطلبی با اشاره به این مطلب می نویسد : در یک شکست و عقب نشینی جدی برای سرویس اطلاعاتی آمریکا، حزب الله لبنان موفق به شناسایی و بازداشت عوامل سازمان سیا در لبنان شد که نشان دهنده اقتدار حزب الله است.

این خبرگزاری در ادامه با "باب بیر" از افسران ارشد سابق سیا در ارتباط با افتضاح به بار آمده در لبنان گفتگو کرده است. باب بیر که نوشته های او سبب لو رفتن برخی عملیاتهای سیا در هالیوود شد در مورد حزب الله می گوید : توان ضدجاسوسی حزب الله لبنان واقعا بالا است و نباید آنها را دست کم گرفت.

نمونه هایی از تجهیزات جاسوسی کشف شده در لبنان به دست نیروهای حزب الله

این مقام سابق آمریکایی در ادامه افزود : نیروهای حزب الله لبنان از بهترین نیروهای ضد اطلاعاتی در جهان هستند و حتی می توان گفت حزب الله در بعد ضد جاسوسی حتی از ک.گ.ب نیز بهتر است.

شبکه خبری سی.بی.اس آمریکا نیز در گزارشی با اشاره به لو رفتن جاسوسان سیا در لبنان و همچنین ایران از کاهش قدرت سازمان جاسوسی آمریکا انتقاد کرد.

روزنامه دیلی استار نیز در مطلبی با عنوان "با بازداشت جاسوسان توسط حزب الله، سیا در لبنان تخریب شد" می نویسد : بازداشت چند عامل سازمان سیا در لبنان به دست نیروهای حزب الله که در اوایل سال جاری میلادی انجام شد موجب شد که عملیاتهای مخفی آمریکا در لبنان به طور چشمگیری کاهش یابد چون اقدام حزب الله شبکه جاسوسی سیا در این کشور را منهدم کرده بود.

روزنامه "سالت لیک تریبون" نیز در گزارشی نوشت : انهدام شبکه جاسوسی سیا در لبنان سبب شده تا آمریکا دیگر نتواند اطلاعات مناسبی درباره فعالیت گروه های مختلف حاضر در لبنان داشته باشد از همین رو می توان گفت که سازمان سیا که زمانی از آن به عنوان بهترین سرویس جاسوسی جهان یاد می شد دیگر آن قدرت سابق خود را ندارد.

به گزارش مهر، شبکه خبری سی.ان.ان نیز در گزارشی اعلام کرد : حزب الله لبنان توانسته شبکه جاسوسی سیا در این کشور را کشف کند. حزب الله برای کشف این شبکه از روشهای مختلفی استفاده کرده که یکی از آنها همکاری با شرکتهای مخابراتی برای در اختیار داشتن مکالمات مشکوک است.

سایت "یا لبنان" نیز در مطلبی می نویسد : بازداشت جاسوسان سیا در لبنان سبب شده تا آمریکا درباره موفقیت سایر عملیاتهای خود در خاورمیانه بیم داشته باشد.

این سایت از بازداشت جاسوسان آمریکایی به عنوان شکستی فاحش برای ایالات متحده یاد کرده و می نویسد : در یک شکست قابل توجه برای آمریکا در خاورمیانه دو جاسوس سازمان سیا در لبنان و تعدادی نیز در ایران بازداشت شده اند و اکنون مقامات اطلاعاتی آمریکا از آن بیم دارند که بیروت و تهران قصد محاکمه این افراد را داشته باشند.