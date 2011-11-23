57 میلیارد ریال برای آسالفت معابر سنندج اختصاص یافت

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های شهرداری سنندج در راستای مرمت و آسفالت معابر این شهر بیان کرد: در سال جاری مبلغ 57 میلیارد و 294 میلیون ریال اعتبار از محل منابع داخلی شهرداری صرف پروژه تخریب و بازسازی جداول و روکش آسفالت خیابان های مناطق سه گانه شهر سنندج می شود.

وی بیان کرد: پروژه تخریب و بازسازی جداول و روکش آسفالت خیابان های منطقه یک سنندج با اعتبار 18 میلیارد و 512 میلیون ریال آغاز شده و پیش بینی می شود در مدت 90 روز به انجام برسد.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج افزود: با توجه به بررسی وضعیت شهر سنندج و لزوم بازسازی معابر در بخش اول مسیرهای میدان سهروردی تا سه راه اکباتان و خیابان 17 شهریور از میدان بیسارانی تا تقاطع شهدا مورد مرمت و بازسازی قرار می گیرد.

وی در مورد وضعیت فیزیکی این پروژه گفت: عملیات تخریب و لکه گیری خیابان ها انجام شده و جدول گذاری خیابان ها بیش از 30 درصد و همچنین آسفالت روکش آن به طول 135 هزار متر و با 11 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.

محمدی به اتمام مرحله لکه گیری و تخریب خیابان های منطقه دو اشاره کرد و می افزاید: مرحله جدول گذاری خیابان های منطقه دو با پیشرفت فیزیکی 60 درصد به طول هزار متر هم اکنون در دست اجراست و طی روزهای آینده نیز آسفالت روکش آن به طول 68 هزار متر آغاز می شود.

وی مسیرهای منطقه دو شهرداری سنندج برای مرمت را مربوط به خیابان های مسیر بلوارکردستان از پل جانبازان تا پل مردوخ و خیابان فلسطین و از چهار راه فلسطین تا تقاطع پل جانبازان برشمرد و بیان کرد: برای این پروژه 19 میلیارد و 444 میلیون ریال از محل منابع داخلی هزینه می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج در مورد پروژه تخریب و بازسازی جداول روکش خیابان های منطقه سه که شامل مسیر میدان آزادی تا چهار راه کشاورز است، اظهار داشت: عملیات تخریب این خیابان با طول 985 متر انجام شده است و کار جدول گذاری آن نیز آغاز شد که انتظار می رود تمامی این پروژه در مدت زمان 90 روز به اتمام برسند.