همايش بررسي شيوه هاي نگارش و علامت گذاري قرآن كريم برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از مركز طبع و نشر قرآن جمهوري اسلامي ايران، پنجمين همايش بررسي شيوه هاي نگارش و علامت گذاري قرآن كريم ويژه مدرسان قرآن استان مازندران با همكاري سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و مركز دارالقرآن امام حسن مجتبي (ع) شهرستان بابل، در روزهاي يكشنبه و دوشنبه مورخ 20 و 21 دي ماه در شهرستان بابل برگزار مي شود.
در اين همايش كه به منظور آشنايي هرچه بيشتر مدرسان قرآن با شيوه هاي مختلف نگارش و علامت گذاري قرآن كريم به ويژه شيوه نگارش و علامت گذاري مركز طبع و نشر قرآن جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود مباحثي مانند: پيشينه علم رسم، پيشينه علم ضبط، شيوه هاي تدريس قرآن كريم با علامت گذاري مركز طبع و نشر قرآن، آشنايي با ابزار مورد نياز جهت ورود به مفاهيم قرآن كريم مورد بررسي قرار مي گيرد.
نظر شما