  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۱ دی ۱۳۸۳، ۹:۴۷

همايش بررسي شيوه هاي نگارش و علامت گذاري قرآن كريم برگزار مي شود

پنجمين همايش بررسي شيوه هاي نگارش و علامت گذاري قرآن كريم ويژه مدرسان قرآن استان مازندران برگزار مي شود.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از مركز طبع و نشر قرآن جمهوري اسلامي ايران، پنجمين همايش بررسي شيوه هاي نگارش و علامت گذاري قرآن كريم  ويژه مدرسان قرآن استان مازندران با همكاري سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و مركز دارالقرآن امام حسن مجتبي (ع) شهرستان بابل، در روزهاي يكشنبه و دوشنبه مورخ 20 و 21 دي ماه در شهرستان بابل برگزار مي شود.

در اين همايش كه به منظور آشنايي هرچه بيشتر مدرسان قرآن با شيوه هاي مختلف نگارش و علامت گذاري قرآن كريم به ويژه شيوه نگارش و علامت گذاري مركز طبع و نشر قرآن جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود مباحثي مانند: پيشينه علم رسم، پيشينه علم ضبط، شيوه هاي تدريس قرآن كريم با علامت گذاري مركز طبع و نشر قرآن، آشنايي با ابزار مورد نياز جهت ورود به مفاهيم قرآن كريم مورد بررسي قرار مي گيرد.

کد مطلب 147055

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه