سارقان اموال دانشگاه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی باسلوسی، رییس کلانتری 137 نصر صبح از دو سارق اماکن و اموال عمومی در گیشا خبر داد.

این مقام انتظامی در تشریح این خبر گفت: عصر روز گذشته ماموران نگهبانی یکی از دانشگاه های محدوده گیشا، از طریق دوربین های مداربسته دانشگاه متوجه شدند که دو فرد در حال سرقت اموال دانشگاه هستند.

وی ادامه داد: با حضور ماموران گشت این کلانتری، نگهبانان دانشگاه موضوع را به آنها اعلام کرده و اقدامات برای دستگیری این دو سارق آغاز که هر دو سارق بازداشت شدند.

سرهنگ باسلوسی افزود:" این دو سارق که "محمد" و " اسماعیل" در تحقیقات انجام شده در کلانتری اعتراف کردند که از طریق سالن آمفی تئاتر دانشکده وارد انبار که در مجاورت آن بود، شده و اقدام به سرقت کردیم.

رییس کلانتری 137 نصر در پایان با اشاره به این مطلب که هر دو متهم پس از انجام تحقیقات به اداره آگاهی منتقل شدند گفت:" با توجه به نوع سرقت این متهمان هر دو نفر برای تحقیقات بیشتر در مورد سرقت های احتمالی دیگر به پایگاه دوم پلیس آگاهی منتقل شدند.