ورود امکانات به روستاهای کردستان زمینه توسعه کشاورزی را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اردوان نوسودی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان گفت: با ایجاد و تقویت امکانات و زیرساخت های لازم تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، زمینه حضور پایدار آنها در روستاها را ایجاد کنیم که این کار عدم مهاجرت آنها به شهرها را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه تبدیل مزارع به دیمزار موجب کاهش حضور کشاورز در مزرعه شده است، افزود: این امر موجب شده است کشاورز تنها در روزهای محدودی از سال در محل فعالیت خود حاضر شود و به همین دلیلل شاه ورود افراد به حاشیه شهرها و در نتیجه از رونق افتادن صنعت کشاورزی هستیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اینکه این عامل موجب سکونت کشاورزان و افراد در شهر های درجه دو و سه می شود، افزود: اطلاع رسانی گسترده در سطح کشور مهاجرت و انگیزه رفتن به شهرهای صنعتی و کلان شهرها را افزایش می دهد و تولید در بخش کشاورزی را کاهش می دهد.

وی با بیان اینکه تولیدکننده در هر جایی که هست باید نحوه کشت و نوع محصول خود را کنترل کند، یادآور شد: سیاست کشت در بخش های مختلف کشاورزی در استان تغییر زیادی پیدا کرده است و به همین دلیل باید با حساست بیشتری این مسئله را دنبال و مورد پیگیری قرار داد.

نوسودی همچنین خواستار تقویت زیرساخت های بخش کشاورزی در روستاهای استان کردستان شد و افزود: ایجاد صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به ماندن روستاییان در روستاها و تقویت کشاورزی کمک زیادی می کند و انتظار می رود که دولت نیز در این زمینه توجه جدی تری داشته باشد.