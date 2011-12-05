عزادارن مشهدالرضا در رثای باب الحوائج بر سر و سینه زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دسته های زنجیر زنی و سینه زنی از صبح امروز از خیابانهای منتهی به حرم مطهر به سوی حرم رضوی به حرکت در آمدند و نمایشی بزرگ از عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین را به اجرا گذاشتند.

خیابانهای طبرسی، امام رضا، شیرازی و نواب صفوی مشهد شاهد دهها هزار تن از عزادارانی بود که یک صدا فریاد "ابوالفضل ابوالفضل" سر می دادند و با زنجیرزنی و سینه زنی در رثای برادر با وفای امام حسین(ع) بر سر و سینه زدند و حوائج خود را از باب الحوائج درخواست کردند.

حرکت دسته های عزاداری که از سراسر میهن اسلامی به مشهد الرضا آمده اند به سوی حرم مطهر رضوی تا شامگاه دوشنبه همچنان ادامه دارد و عزاداران خود را برای روز عاشورای حسینی آماده می کنند.

تلاوت قرآن در بامداد عاشورا

در همین خصوص در شب عاشورای حسینی قاری بین‌المللی استاد سید جواد حسینی از ساعت 23 دوشنبه شب در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی به همراه هزاران عزادار حسینی به تلاوت قرآن خواهد پرداخت.

این مراسم از نیمه شب امشب تا یک بامداد سه شنبه با قرائت ترتیل قرآن و سوره‌های انفال، کهف و فجر با حضور استادان احمد دباغ و حمید شاکرنژاد و حجت الاسلام شجاع ادامه خواهد یافت و سپس با اهتزاز پرچم حرم امام حسین(ع) مراسم عزاداری روز عاشورا برپا خواهد شد.

بر پایه این گزارش، برخی آیات که امام حسین(ع) در شب عاشورا تلاوت داشته‌اند ازجمله آیه‌ شریفه 178 سوره مبارکه آل عمران توسط سید جواد حسینی تلاوت خواهد شد و در پخش ترتیل نیز سوره‌های مرتبط امام حسین(ع) و جهاد و شهادت انتخاب شده است.

سوره مبارکه انفال که از سوره‌های مرتبط با جهاد و شهادت است به همراه سوره مبارکه کهف که برخی از آیات آن بنا بر روایات توسط امام حسین(ع) تلاوت شده است و سوره مبارکه فجر که به نام امام حسین(ع) نامیده می‌شود توسط قراء و حفاظ ممتاز و بین‌المللی تلاوت خواهد شد.

برگزاری آئین‌های شب عاشورا و شام غریبان

همچنین مراسم خطبه خوانی شب عاشورا در صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر رضوی و با حضور مقامات کشوری و لشکری و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و خادمان حرم مطهر امام رضا(ع) بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار شد.

این مراسم با سخنرانی و ذکر مصیبت سیدالشهدا(ع) آغاز شد و خدام بارگاه منور رضوی دور تا دور صحن انقلاب اسلامی و ایوان نقاره خانه با در دست داشتن لاله و شمع های افروخته و به حالت خضوع برای عرض تسلیت به ساحت ملکوتی حضرت رضا(ع)و حضرت صاحب الزمان(عج) خطبه خواندند.

گفتنی است، مراسم شام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نیز سه شنبه شب با حضور تمام خادمان بارگاه منور رضوی با حضور و تجمع در محل سازمان مرکزی آستان قدس رضوی و حرکت آنان به سوی صحن و سرای حرم رضوی انجام خواهد شد.

آئین شام غریبان، یکی از مراسم‌های معنوی و با شکوه حرم مطهر رضوی است که دو مرتبه در سال و در شب‌های بعد از شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت امام رضا(ع) برگزار می‌شود و خادمان پس از اقامه نماز مغرب و عشا در صف‌هایی منظم با در دست داشتن شمع‌های افروخته و زمزمه اشعار حزن‌انگیز برای عرض تسلیت به محضر امام رضا(ع)به سمت حرم مطهر رضوی حرکت می‌کنند.