پیاده سازی سیستم تجارت همراه از طریق کیف پول الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا طلوع مدیرعامل شرکت جیرینگ همراه اول در نشست خبری در حاشیه برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک راه اندازی سیستم تجارت همراه - MCommerce را نوعی انقلاب در بحث تجارت الکترونیک عنوان کرد که برای نخستین بار در ایران از طریق کیف پول الکترونیکی رونمایی شده است .

وی با اشاره به نحوه فعالیت سیستم کیف پول الکترونیکی که با نام تجاری جیرینگ راه اندازی شده است، گفت: تجارت همراه جیرینگ به صورت آزمایشی در نمایشگاه الکامپ ارائه شده که در صورت فراگیری، بسیاری از مسائل حوزه تجارت الکترونیکی را تسهیل خواهد کرد.

طلوع افزود: پرداخت از طریق تلفن همراه به دو روش موبایل پِیمنت و موبایل بانکینگ در حال حاضر در دنیا به کار گرفته می شود که فعالیت ما برای ورود به بازار مبتنی بر موبایل‌ پیمنت بوده و در آینده وارد موبایل بانکینگ نیز خواهیم شد.

وی بیشترین آمار استفاده از سیستم جیرینگ را در حال حاضر مربوط به بحث خرید شارژ، انتقال شارژ شخص به شخص و پرداخت قبوض عنوان کرد که به عنوان پرمتقاضی ترین سرویس های این سیستم بوده است و گفت: در حال مذاکره با بانک مرکزی برای دریافت مجوز جابجایی پول نیز در این سیستم هستیم.

مدیرعامل جیرینگ میزان جابه‌جایی پول خرد در این سیستم را براساس مجوز بانک مرکزی تا زیر یک میلیون تومان عنوان کرد و از همکاری چندین شرکت فعال در زمینه تجارت الکترونیکی برای پیاده سازی تجارت همراه جیرینگ خبرداد.

وی درباره اینکه چرا در این سیستم، مشترک قادر به پر کردن کیف پول الکترونیکی خود از طریق حضور در شعبه نیست و مشترکان دائمی نمی توانند از طریق حساب قبض خود خرید کرده و روی قبض پرداخت کنند گفت: زیرا ریسک لاوصولی در مشترکان دائمی بیشتر بوده و مدت زمان طولانی طول می کشد تا این هزینه ها پر شود.

طلوع گفت: مذاکرات اولیه برای ورود به حوزه بانکداری از طریق تلفن همراه انجام شده و هم اکنون نیز سرویس جیرینگ در 700 دفتر ICT روستایی فعال شده و به زودی به 1000 دفتر افزایش خواهد یافت.

به گفته وی سرویس جیرینگ در حال حاضر تحت نظر بانک مرکزی بوده و ارتباط ما با آنها برقرار است و درخواست های ما برای عرضه عمومی به آنها ارائه شده ولی هنوز دغدغه های آنها را نمی دانیم که در صورت موافقت آنها سیستم جیرینگ را عرضه عمومی خواهیم کرد.