اجرای 200 پروژه عمرانی در سنندج/بودجه شهرداری 40 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسام شریعتی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: در سال جاری و از محل اعتبارات و کمک های صورت گرفته از سوی استانداری کردستان به شهرداری سنندج بیش از 200 عنوان پروژه در بخش های مختلف در مرکز این استان اجرا شده است.



وی ادامه داد: در حالی که اعتبارات و بودجه شهرداری سنندج بسیار اندک است ولی با توجه به حمایت های صورت گرفته از شهرداری سنندج در سال جاری از سوی استاندار کردستان و معاون اول رئیس جمهور زمینه برای اجرایی کردن کارهای بسیار خوب عمرانی در این شهر فراهم شد و این اقدامات زمینه افزایش رضایت عمومی مردم از فعالیت های شهرداری سنندج را به دنبال داشته است.



شهردار سنندج بیان کرد: در سال 90 و در بخش عمران شهری از ردیف اعتبارات استانی مبلغ 37.5 میلیارد ریال، از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان 29.5 میلیارد ریال، از محل اعتبارات ستاد حوادث و عمران شهری 121 میلیارد ریال، از محل اعتبارات ردیف ارزش افزوده 55 میلیارد ریال و از محل اعتبارات داخلی شهرداری 260 میلیارد ریال برای اجرایی کردن پروژه های عمران شهری در سنندج هزینه شده است.



وی با اشاره به هزینه اعتباری بالغ بر 50 میلیارد تومان در راستای اجرایی کردن پروژه های عمران شهری در سنندج یادآور شد: علیرغم اجرایی کردن این میزان پروژه در شهر سنندج ولی نیازهای این شهر همچنان بالاست و انتظار می رود که برای سال آینده نیز اعتبارات بیشتری در اختیار شهرداری سنندج قرار گیرد.



حسام شریعتی با اشاره به وضعیت اجرایی کردن پروژه های عمرانی در سنندج افزود: در حوزه معاونت فنی 40 پروژه، در شهرداری منطقه یک، دو، سه و شهرداری بهاران هر کدام 11 عنوان پروژه از ابتدای سال جاری تاکنون در دستور کار قرار گرفته که شماری از این پروژه ها افتتاح و کارهای عمرانی دیگر پروژه ها نیز همچنان ادامه دارد.



وی به فعالیت های صورت گرفته در حوزه معاونت ترافیک شهرداری سنندج اشاره کرد و گفت: در این بخش اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال برای خرید و نصب تجهیزات ترافیکی و همچنین توسعه و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی شهر سنندج هزینه شده است.



شهردار سنندج به دیگر فعالیت های صورت گرفته در حوزه معاونت های مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش های فرهنگی نیز برنامه های مناسبی توسط شهرداری سنندج طراحی و هم اکنون در دست اجراست و انتظار می رود که در این بخش شاهد فعالیت های بهتری باشیم.



وی بودجه سال جاری شهرداری سنندج را 40 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: شورای اسلامی شهر سنندج بودجه سال جاری این شهر را با رقم 40 میلیارد تومان به تصویب رساند که تاکنون نزدیک به 70 درصد از این بودجه در حوزه های عمرانی هزینه شده است.

حسام شریعتی با اشاره به مشکلات پیش روی شهرداری سنندج به ویژه دعاوی حقوقی افراد مالک بر علیه آن گفت: متاسفانه تنها در سال جاری بیش از 36 میلیارد ریال برای خرید زمین ها و معابر شهر سنندج به افراد مالک پرداخت شده است که شماری از این دعاوی مربوط به 30 سال قبل بوده است.

وی در پایان ضمن تقدیر از همکاری ها و تعامل مسئولان استان با شهرداری در راستای ارائه خدمت رسانی به مردم سنندج یادآور شد: بدون شک شهرداری به تنهایی نمی تواند خدمت رسانی خوب و مطلوبی به مردم داشته باشد و باید در این راستا همکاری و تعامل بیشتری بین دستگاه های مختلف خدمت رسان با این نهاد عمومی ایجاد شود.