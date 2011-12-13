شکارچی غیرمجاز بز وحشی در استان قزوین دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقافرهادی در این باره گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست واحد الموت شرقی در حین عملیات کشت و کنترل در ارتفاعات روستای وران الموت موفق شدند یک شکارچی را که به طور غیر مجاز اقدام به شکار یک راس بز وحشی کرده بود دستگیر کنند.

آقافرهادی افزود: از متخلف لاشه یک راس کل وحشی، یک قبضه اسلحه شکاری و مقداری ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد و پرونده متخلف جهت بررسی و صدور به مراجع قضایی ارسال شد.

این مسئول تصریح کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان به صورت شبانه روزی در حال گشت زنی در شکارگاهها و عرصه های طبیعی استان هستند و با کسانی که اقدام به شکار غیرمجاز کنند به طور قاطع برخورد خواهند کرد.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین از تمامی علاقمندان و دوستداران طبیعت و حیات وحش درخواست کرد با توجه به سردی هوا و بارش برف در ارتفاعات و پناه آوردن وحوش و پرندگان به دامنه کوهها و اطراف جاده ها و روستاها و سکونت گاههای انسانی، ماموران اجرایی محیط زیست را در حفاظت از عرصه های طبیعی یاری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار در اسرع وقت، موضوع را به نزدیک ترین اداره یا واحد محیط زیست استان اطلاع دهند.