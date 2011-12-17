آبفار کهگیلویه و بویراحمد با کمبود اعتبار مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد رستگار افزود: هزینه برق ایستگاه های پمپاژ و دستمزد آبداران استان ۱۵میلیارد ریال است در حالیکه درآمد سالانه شرکت آبفای روستایی استان شش میلیارد ریال است.

وی بیان کرد: هم اکنون شش پروژه آبرسانی به روستاها در بدون تامین اعتبار مانده که در صورت تامین اعتبار لازم این پروژه ها در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به هزینه های بالای آبرسانی به روستاها، شرایط جغرافیایی این استان و تنوع و تعدد روستاهای استان، گفت: برای تأمین آب روستاها در این استان نیازمند حمایتهای بیشتر مسئولان هستیم.

رستگار همچنین اظهار داشت: تنها ۱۷روستای بالای ۲۰خانوار دراین استان فاقد آب آشامیدنی هستند که پس از تامین اعتبار مورد نیاز مشکل آب آشامیدنی این تعداد روستا برطرف خواهد شد.

وی بیان داشت: از مجموع یک هزار و ۷۵۶روستای بالای ۲۰خانوار کهگیلویه و بویراحمد یک هزار و ۴۵۸روستا از نعمت آب آشامیدنی برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به فرسودگی شبکه های آب روستایی کهگیلویه و بویراحمد، عنوان کرد: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز اصلاح این شبکه ها در اسرع وقت صورت می گیرد.