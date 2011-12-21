18 درصد افراد جامعه از دانش سلامتی برخوردار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ بابا محمودی اظهار داشت: ۱۸ درصد افراد جامعه از دانش سلامتی برخوردار هستند.

وی افزود: برای افزایش دانش سلامت، بالا بردن طول عمر و بهره‌ وری از درآمد افراد جامعه ضرورت دارد تا افرادی آموزش‌دیده در حوزه سلامتی گام بردارند.

بابامحمودی با اشاره به اینکه در مازندران چهار هزار نفر پیام‌ رسان سلامت هستند، تصریح کرد: ۷۵۰ نفر از رابطان سلامت در ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی فعالیت می‌کنند.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالا بردن دانش سلامت جامعه را حکم امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و گفت: انسان‌ها تعهد دارند تا اطرافیان خود را برای داشتن جسم و روحی سالم آموزش دهند.

وی جایگاه مازندران را در فعالیت رابطان سلامت مطلوب دانست و افزود: دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور جایگاه مطلوبی را در حوزه افزایش سلامت جامعه کسب کرده است.

وی ابراز داشت: سازمان‌های مردم نهاد در حوزه رابطان سلامت نقش موثری دارند که بیشتر این افراد اوقات فراغت خود را برای پیام‌رسانی سلامت به صورت رایگان صرف می‌کنند.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی مازندران نحوه آموزش رابطان سلامت را به صورت آبشاری عنوان کرد و یادآور شد: وزارت بهداشت بر حسب نیاز اولویتها را به دانشگاه‌های علوم پزشکی عنوان می‌کند و از طریق معاونان و نمایندگان آموزش‌های لازم به رابطان سلامت برای تضیمن سلامتی جامعه القا می‌شود.

وی بیشتر فعالان حوزه فعالیت رابطان سلامت را در شهرها دانست و اذعان داشت: دو سوم رابطان سلامت در حوزه شهری کار می‌کنند.