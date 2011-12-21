فرهاد مجیدی جایگزین محمدرضا خلعتبری در تیم فوتبال الغرافه قطر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد مجیدی که بتازگی اعلام کرده بود در نظر دارد به دلیل مشکلات خانوادگی فوتبال خود را در امارات یا قطر دنبال کند سر از تیم فوتبال الغرافه قطر درآورد.

بر پایه گزارش سایت الغرافه، باشگاه قطری تا پایان این فصل از رقابتها با مجیدی به توافق رسیده و وی از ماه ژانویه برای این تیم به میدان خواهد رفت. فرهاد مجیدی در تیم فوتبال الغرافه جایگزین محمدرضا خلعتبری دیگر بازیکن ایرانی این تیم شده است.

طبق اعلام سایت باشگاه الغرافه، مجیدی یکی از برجسته‌ترین مهاجمان فوتبال ایران است که فوتبال خود را از سال 1995 از بهمن آغاز کرد و پس از دو سال حضور در این تیم به استقلال پیوست.

مجیدی سابقه بازی در تیمهای راپیدوین اتریش، العین و الوصل امارت را نیز در کارنامه دارد. تیم الغرافه قطر در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا با پرسپولیس ایران همگروه است.