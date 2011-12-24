احتمال افزایش مجدد قیمت شیر به 700 تومان

همایون باهری در گفتگو با مهر با اعلام این خبر افزود: به طور قطع افزایش قیمت شیر و رسیدن آن به 700 تومان منجر به افزایش قیمت فرآورده های لبنی می شود.

وی اظهارداشت: افزایش قیمت شیر از 410 به 630 تومان در سالجاری منجر به کاهش تولید شده است. از سوی دیگر، دامداران از فروش شیر خام با این قیمت راضی نیستند، زیرا آنان مجبور هستند علوفه را کیلویی 550 تومان خریداری کنند و با فروش شیر با این قیمت تنها باید ضرر بدهند.

باهری با اشاره به اینکه شیر به اندازه کافی تولید نمی شود، اظهار داشت: کارخانجات تولید فرآورده های لبنی از افزایش قیمت راضی نیستند، چرا که این مسئله باعث می شود تا متقاضایان فرآورده های آنها نیز کاهش یابد.

این مقام مسئول با بیان اینکه دامداران از قیمت 630 تومان شیر نیز راضی نیستند، ادامه داد: افزایش قیمت بدون شک کاهش تولید را به دنبال دارد، ضمن این که 7 ماه ابتدای سال دامداران تنها ضرر داده اند. باهری بیان کرد: آن زمان قیمت علوفه بسیار بالا بود ولی شیر با قیمت ارازن فروخته می شد و درنهایت همین اتفاق باعث ضرر مالی دامداران شد.

عضو انجمن صنفی لبنی ایران با یادآوری اینکه احتمال دارد قیمت شیر خام تا ماه آینده به 700 تومان نیز برسد، اظهار داشت: با این شرایط می توان پیش بینی کرد که روند افزایش قیمت فرآورده های لبنی ادامه داشته باشد.

وی در ادامه تهیه علوفه با قیمت مناسب را از دیگر مشکلات دانست و اعلام کرد: بسیاری از دامداریهای کوچک به دلیل مشکلات این‌چنینی و عدم هماهنگی در دخل و خرج از بین رفته اند.

باهری همچنین در زمینه جریمه های تعین شده برای افزایش قیمت فرآورده های کارخانجات لبنی گفت: مسئولان باید برای افزایش قیمت علوفه، شیرخام، ظروف پلاستیکی، شکر و کاکائو نیز تدابیری بیاندیشند.

وی گفت: اگر باید قیمت فرآورده های لبنی تعزیراتی و تحت کنترل باشد باید قیمت سایر مواد نیز تحت مدیریت قرار گیرد.

این مقام مسئول گفت: سیاستهای اخیر اعمال شده باعث کاهش میزان تولید شیر شده؛ به این ترتیب حمایت از تولید کننده امری ضروری است.