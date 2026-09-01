۹۲ درصد آشنایان با اورژانس اجتماعی به این خدمات اعتماد کامل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در ادامه این جلسه با گرامیداشت مناسبت‌های اخیر اظهار کرد: دو مناسبت بسیار مهم را پشت سر گذاشتیم؛ نخست هفته بزرگداشت دولت و یاد و خاطره شهیدان دولت، به‌ویژه شهید رئیسی و سایر دولتمردان، و دوم سالروز بعثت و میلاد نبی مکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) که این ایام را تبریک می‌گویم.

حسینی با اشاره به معرفی خدمات اورژانس اجتماعی در مجامع بین‌المللی گفت: واقعیت این است که هر زمان به سفرهای خارجی می‌رویم و خدمات سازمان بهزیستی را تشریح می‌کنیم، یکی از مهم‌ترین داشته‌هایی که با افتخار درباره آن صحبت می‌کنیم، اورژانس اجتماعی است. آخرین سفر ما به تاجیکستان بود و پیش از آن نیز حدود ۱۲ تا ۱۳ ماه پیش در نیویورک، خدمات اورژانس اجتماعی را معرفی کردیم.

وی ادامه داد: سال ۱۳۷۸، در دوره ریاست آقای انصاری و معاونت اجتماعی آقای طالبی، اورژانس اجتماعی توسط جمعی از افرادی که امروز نیز در این حوزه حضور دارند، راه‌اندازی شد. من به عنوان کسی که حدود ۳۰ سال در دانشگاه، پاتولوژی اجتماعی تدریس کرده‌ام و همواره در بطن فعالیت‌های اجتماعی بوده‌ام، صریحاً عرض می‌کنم که اورژانس اجتماعی یکی از مؤثرترین و اثربخش‌ترین اقدامات پس از انقلاب در حوزه کنترل آسیب‌های اجتماعی بوده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: هر جا رفتیم با افتخار از اورژانس اجتماعی سخن گفتیم و حتی در برخی کشورها درخواست کرده‌اند این الگو را پیاده‌سازی کنند. بنابراین به تمام دست‌اندرکاران، مدیران، برنامه‌ریزان، خالقان و مدعیان این عرصه، واقعاً خدا قوت می‌گویم.

وی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی نقش مهمی در مداخله به‌هنگام در آسیب‌های اجتماعی دارد، اظهار کرد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا از این نهاد که مداخله به‌هنگام، پناهگاه امن و وجدان بیدار جامعه است، تجلیل کنیم. این جلسه، جلسه تصمیم‌گیری نیست، بلکه جلسه تکریم و تجلیل از مجموعه‌ای است که در شرایط مختلف در کنار مردم قرار داشته است.

حسینی با اشاره به نتایج پژوهش ملی اخیر گفت: حدود دو یا سه هفته پیش یک پژوهش ملی انجام دادیم و یکی از موضوعاتی که از مردم درباره آن سؤال شد، میزان آگاهی و اعتماد آنها نسبت به اورژانس اجتماعی بود. بر اساس نتایج این پژوهش، حدود ۶۰ درصد مردم نسبت به اورژانس اجتماعی آگاهی دارند.

وی افزود: از افرادی که با اورژانس اجتماعی آشنایی داشتند درباره میزان استفاده از خدمات این مجموعه و رضایت آنها سؤال کردیم، نکته بسیار مهم این بود که ۹۲ درصد افرادی که با اورژانس اجتماعی آشنایی داشتند، اعتماد کامل خود را به این خدمات اعلام کردند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: باید تلاش کنیم این اعتماد استمرار پیدا کند و با وجود همه محدودیت‌هایی که کارشناسان ما در اورژانس اجتماعی با آن مواجه هستند، خدمات این مجموعه را توسعه دهیم.

وی با اشاره به عملکرد اورژانس اجتماعی در جریان جنگ اخیر گفت: شما شاهد بودید که در دوران جنگ، به همت همین عزیزانی که این لباس را بر تن کرده‌اند، حدود ۴۵۰ هزار مداخله حرفه‌ای و مؤثر ناشی از جنگ انجام شد.

حسینی ادامه داد: همچنین ۲۹ هزار عملیات میدانی با مشارکت هلال احمر انجام شد. آواربرداری فیزیکی یک موضوع است، اما مهم‌تر از آن آواربرداری روانی ناشی از جنگ است. شما در کنار مردم بودید، در جنگ مداخله کردید و در نخستین فرصت، آواربرداری روانی را انجام دادید.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از جنگ افزود: در همین راستا، برای چهار استانی که پس از جنگ اول و دوم دچار آسیب شده‌اند، برنامه مداخله و حمایت روانی در حال اجراست.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: همچنین بلافاصله پس از جنگ و در اوج بحران، پیمایش ملی سالمندان و پیمایش ملی جامعه را انجام دادیم و رصد بیماری‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت. سامانه ۱۲۳ نیز به صورت رایگان در صف اول این اقدامات قرار داشت.

حسینی با اشاره به برنامه توسعه اورژانس اجتماعی اظهار کرد: با توجه به اثربخشی این خدمات، سال گذشته درباره ادامه توسعه این مراکز تا پایان سال صحبت کردیم و این روند همچنان ادامه دارد. حداقل چند مرکز دیگر نیز راه‌اندازی خواهیم کرد.

وی افزود: در سال گذشته ۳۸۰ نیروی خدمتی را جایگزین کردیم و ۱۹۷ خودروی اورژانس اجتماعی را نیز تأمین و وارد چرخه خدمت کردیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین به موضوع راه‌اندازی مرکز کنترل و استفاده از فناوری‌های نوین اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهمی که قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز به آن اشاره کردند، راه‌اندازی پایگاه و مرکز کنترل عملیاتی است که بتواند در لحظه و با استفاده از هوش مصنوعی، روند خدمات و مداخلات را رصد و مدیریت کند.

وی ادامه داد: در کنار سرمایه انسانی، ما با مشکلاتی در حوزه تجهیزات و فضا نیز مواجه هستیم و باید برای رفع این مشکلات برنامه‌ریزی کنیم.

حسینی با اشاره به ضرورت استانداردسازی خدمات اورژانس اجتماعی اظهار کرد: به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که برای اثربخشی بیشتر خدمات، باید چند رویکرد را به صورت جدی دنبال کنیم؛ از جمله استانداردسازی نیروی انسانی، استانداردسازی فضا، استانداردسازی تجهیزات و وسایل و استانداردسازی فرآیندها.

وی افزود: برای این منظور از مشاوران بسیار خوب و بهترین استادان مددکاری و روان‌شناسی استفاده خواهیم کرد و از ظرفیت دستگاه قضایی نیز بهره می‌گیریم تا افراد متخصص مورد نیاز برای این کار معرفی شوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: هدف ما این است که با اجرای این چهار استاندارد، یعنی استاندارد منابع انسانی، استاندارد فضا، استاندارد تجهیزات و استاندارد فرآیندها، اثربخشی خدمات اورژانس اجتماعی را افزایش دهیم و میزان اعتماد مردم را به بیش از ۷۰ درصد برسانیم.

حسینی در پایان گفت: ضمن اینکه این جلسه، جلسه‌ای برای تکریم و پاسداشت جایگاه عزیزان اورژانس اجتماعی است، امیدوارم همین جلسه جرقه آغاز این لایحه و اقدامات جدید باشد تا بتوانیم در ادامه، گام‌های مؤثرتری برای تقویت و توسعه اورژانس اجتماعی برداریم.