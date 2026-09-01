ساخت یادمان رهبر شهید انقلاب باید با هماهنگی دفتر رهبری باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، نرگس معدنی پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و بیست و هشتمین جلسه شورا در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ساخت یادمان های نمادین با عنوان «کتیبه اقتدار» با بیان اینکه این طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: در راستای پاسداشت مقام شامخ شهدای مظلوم حملات تروریستی و تجاوزات دشمن آمریکایی - صهیونیستی در جنگ های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان و ثبت آن در حافظه تاریخی و تقویت هویت ملی اسلامی و انقلابی در فضای شهری، شورای اسلامی شهر تهران با استناد به ماده ۱۰۷ آیین نامه تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بر لزوم بهره گیری از ظرفیت هر شهری و نمادسازی فرهنگی برای ماندگار سازی مفاهیم ایثار مقاومت، مظلومیت و اقتدار ملی تاکید دارد.

وی همچنین تصریح کرد: در همین راستا ایجاد نشان و یادمان های نمادین با عنوان کتیبه اقتدار می تواند به عنوان عنصر هویت بخش و روایتگر ایستادگی ملت ایران در برابر جنایات دشمنان نقش موثری در انتقال مفاهیم ارزشی به نسل های آینده ایفا کند. لذا شهرداری تهران موظف است نسبت به طراحی ساخت و استقرار یادمان های نمادین با عنوان کتیبه اقتدار در شهر تهران مطابق ضوابط و چارچوب های مصوب شورای اسلامی شهر تهران اقدام کند.

معدنی پور با اشاره به اهمیت جانمایی یادمان‌ها در شعاع تاثیرگذاری آن، تصریح کرد: شهرداری تهران ملزم به بررسی و تهیه پیوست جانمایی برای هر یک از اماکن پیشنهادی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران درخصوص جانمایی کتیبه اقتدار، گفت: جانمایی کتیبه اقتدار می تواند در تمامی اماکن و فضاهایی که در اثر اقدامات تروریستی یا تحاوزات دشمن دچار آسیب شده اند اعم از اماکن مسکونی، عمومی، فرهنگی، تاریخی انتظامی نظامی و سایر مراکز مرتبط و یا در مکان های عمومی که نزدیکترین موقعیت مکانی را به محل دارند صورت بگیرد. درخصوص اماکن و ارگان هایی که دارای ملاحظات و حساسیت های امنیتی حفاظتی یا انتظامی هستند استقرار یادمان منوط به هماهنگی، تفاهم نامه و اخذ رضایت دستگاه یا مرجع ذی ربط خواهد بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: طراحی و ساحت کتیبه اقتدار باید با بهره گیری از هنر ایرانی - اسلامی رویکردهای الهام بخش هنری و عناصر هویت بخش ملی اسلامی و انقلابی انجام شود؛ به گونه ای که یادمان واجد شأن فرهنگی هنری و نمادین بوده و قابلیت انتقال مفاهیم ایثار مقاومت، مظلومیت، اقتدار ملی و وحدت امت اسلامی را در بستر هنر شهری دارا باشد.

معدنی پور با تأکید بر اینکه کتیبه ای به عنوان یادمان ملی با اسامی تمامی شهدای اقتدار ملی از سراسر کشور در جنگ های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان در یکی از نقاط و میادین اصلی شهر تهران طراحی و نصب شود، اظهار کرد: سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای مفاد این طرح باید در چارچوب مأموریت ها و وظایف قانونی شهرداری تهران انجام شود و منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب و ظرفیت های قانونی شهرداری تأمین شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: نظارت بر حسن اجرای این طرح برعهده کمیسیون فرهنگی و اجتماعی خواهد بود و شهرداری تهران موظف است ظرف ۳ ماه از تصویب این طرح نسبت به اجرای پروژه اقدام کند.

وی همچنین تصریح کرد: طراحی یادمان ها باید از طریق فراخوان یا مسابقه هنری و مشارکت هنرمندان برجسته، صاحب نظران فرهنگی و نمایندگان خانواده معظم شهداء انجام شود.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: این یادمان ها بسیار اهمیت دارد و باید از لحاظ شکل ظاهری قابل قبول باشد؛ چراکه یادمان هایی را در سطح شهر هستیم که هیچ گونه جذابیتی ندارد.

وی افزود: قاعدتاً این طرح باید برعهده سازمان زیباسازی باشد و انتخاب طراحان باید توسط این سازمان صورت بگیرد و نظارت کافی وجود داشته باشد تا بتوان در طراحی یادمان ها اصول خاصی را رعایت کرد.

چمران با بیان اینکه تلاش ما بر این است که نقاطی که مورد اصابت قرار گرفتند، تصریح کرد: برای ساخت یادمان رهبر شهید انقلاب باید با دفتر رهبری هماهنگی صورت بگیرد و بنده نیز با واسطه در این خصوص هماهنگی های لازم را انجام خواهد داد.

مهدی مذهبی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با بیان اینکه چندین جلسه با هنرمندان در این زمینه داشتیم، اظهارکرد: یادمان رهبر شهید، کتیبه اقتدار و موزه جنایت های جنگی آمریکا و اسرائیل طرح سه گانه ای است که این آمادگی را داریم با همکاری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی این طرح سه گانه را اجرایی کنیم.

چمران با بیان اینکه باید روی یادمان ها دقیق کار کرد و یادمان زیبا، ارزنده و گویا ساخت، اظهار کرد: امروز یکی از خبرنگاران از من این سؤال را پرسید که مگر ترامپ و نتانیاهو در تهران زندگی می کنند که شعارهایی در شهر سر داده می شود که باعث حال بد کودکان و بیماران می شود؟ البته نظر بنده این نیست اما در ساخت یادمان ها نیز باید تلاش صورت بگیرد که یادمانی ارزنده ساخته شود و دقت کافی صورت بگیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در مواردی شاهد این بودیم که خانواده شهدا گلایه داشتند که چرا یادمان شهید آن خانواده هیچ شباهتی به آن شهید نداشته است. لذا باید اقدام ارزنده ای در ساخت یادمان ها انجام شود.

وی تأکید کرد: پیشنهاد بنده این است که طرح کتیبه پس از تهیه به شورا ارائه شود تا با تأیید شورا ساخت آن صورت بگیرد.

معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با بیان اینکه ۱۲ هزار تابلوی شهدا در کوچه ها نیاز به بازسازی داشت، اظهار کرد: تاکنون سه هزار تابلو تغییر کرده و مابقی تابلوها نیز توسط سازمان زیباسازی و سازمان بسیج در حال اصلاح است.

گفتنی است طرح الزام شهرداری تهران به ساخت یادمان های نمادین با عنوان «کتیبه اقتدار» با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.