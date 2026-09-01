معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای امروز و فردا، تقویت ناپایداری‌های همرفتی را به‌صورت افزایش سرعت وزش باد و تندبادهای لحظه‌ای داریم که با افزایش سرعت وزش باد به‌خصوص در بعدازظهرها، احتمال خیزش گرد و خاک محلی دور از انتظار نیست.

وی تصریح کرد: همچنین در بعدازظهرها انتظار داریم که در ارتفاعات استان بارش‌های رگباری موقت را هم داشته باشیم.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: از امروز تا پنجشنبه کاهش نسبی دما هم دور از انتظار نیست و برای روز پنجشنبه احتمال انتقال گرد و غبار رقیق برای برخی مناطق استان هم وجود دارد.

نوروزی اضافه کرد: روز گذشته سرخون با ثبت بیشینه دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین ایستگاه در سطح استان شد و دمای شهرکرد در همان ساعت ۳۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

وی بیان داشت: امروز نیز ایستگاه‌های سامان، شهرکرد و دزک با ثبت کمینه دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین ایستگاه‌های استان و شهرکرد خنک‌ترین مرکز در سطح کشور عنوان گرفتند.