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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

نمایشگاه عکس "ایران خیال‌انگیز" در یاسوج برگزار شد

نمایشگاه عکس "ایران خیال‌انگیز" در یاسوج برگزار شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکس "ایران خیال‌انگیز" به همت بنیاد ایران شناسی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که در نگارخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دایر است، 100قطعه عکس با موضوع جاذبه های طبیعی، مردم شناسی و ایران شناسی بر روی دیوار رفته است.

همچنین در این نمایشگاه عکسهایی از جاذبه های طبیعی و مردم شناسی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است.

این آثار توسط 10عکاس مطرح کشور با هدف معرفی زیباییها و نقاط دیدنی کشور به همراه نمایش زندگی اقوام مختلف ایرانی  تولید شده اند.

نمایشگاه عکس "ایران خیال انگیز" تا پنجم دی ماه جاری در نگارخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان پذیرای هنردوستان است.

کد مطلب 1492003

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