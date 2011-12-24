به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که در نگارخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دایر است، 100قطعه عکس با موضوع جاذبه های طبیعی، مردم شناسی و ایران شناسی بر روی دیوار رفته است.

همچنین در این نمایشگاه عکسهایی از جاذبه های طبیعی و مردم شناسی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است.

این آثار توسط 10عکاس مطرح کشور با هدف معرفی زیباییها و نقاط دیدنی کشور به همراه نمایش زندگی اقوام مختلف ایرانی تولید شده اند.

نمایشگاه عکس "ایران خیال انگیز" تا پنجم دی ماه جاری در نگارخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان پذیرای هنردوستان است.