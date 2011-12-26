به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر هاشمی یکشنبه شب در حاشیه دیدار میزان خراسان و باریج اسانس در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: متأسفانه مسائلی در خصوص باشگاه پیام پیش آمده بود و محمود صفایی اعلام کرد که قرار است حکم جلبم را بگیرد اما پس از صحبت با وی، صفایی نیز از این کار منصرف شد.



وی تصریح کرد: قرار است در این باره جلسه ای با حضور مالک سابق باشگاه پیام داشته باشیم.



هاشمی در خصوص گازگرفتگی 30 دانش آموز دختر در استخر مولای متقیان مشهد نیز گفت: وقوع این حادثه به اداره کل ورزش و جوانان استان ربطی ندارد.



گفتنی است؛ شنبه این هفته در استخر مولای متقیان منطقه قاسم آباد مشهد 30 دختر دانش آموز بدلیل نشت گاز کلر دچار گازگرفتگی نسبتا شدید شدند.