به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر هاشمی یکشنبه شب در حاشیه دیدار میزان خراسان و باریج اسانس در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: متأسفانه مسائلی در خصوص باشگاه پیام پیش آمده بود و محمود صفایی اعلام کرد که قرار است حکم جلبم را بگیرد اما پس از صحبت با وی، صفایی نیز از این کار منصرف شد.
وی تصریح کرد: قرار است در این باره جلسه ای با حضور مالک سابق باشگاه پیام داشته باشیم.
هاشمی در خصوص گازگرفتگی 30 دانش آموز دختر در استخر مولای متقیان مشهد نیز گفت: وقوع این حادثه به اداره کل ورزش و جوانان استان ربطی ندارد.
گفتنی است؛ شنبه این هفته در استخر مولای متقیان منطقه قاسم آباد مشهد 30 دختر دانش آموز بدلیل نشت گاز کلر دچار گازگرفتگی نسبتا شدید شدند.
مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: گاز گرفتگی 30 دختر دانش آموز در استخر قاسم آباد مشهد به اداره کل ورزش و جونان ارتباطی ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر هاشمی یکشنبه شب در حاشیه دیدار میزان خراسان و باریج اسانس در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: متأسفانه مسائلی در خصوص باشگاه پیام پیش آمده بود و محمود صفایی اعلام کرد که قرار است حکم جلبم را بگیرد اما پس از صحبت با وی، صفایی نیز از این کار منصرف شد.
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