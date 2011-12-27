رتبه تولید علم ایران در جهان/ بالاترین نرخ رشد با ضریب 20 درصد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی با اشاره به جلسه 704 شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست دکتر احمدی نژاد برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون تصویب منشور اخلاقی سیاست‌ورزی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

وی افزود: در این خصوص مقرر شد با دعوت از صاحب‌نظران پیرامون مسائل فرهنگ ارتباطات و تعاملات اجتماعی، جلسات کارشناسی برگزار شود و برای رعایت اخلاق دینی در مراودات بین نهادها، سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که در آداب اجتماعی نقش ایفا می‌کنند یک چارچوب منسجم به‌عنوان منشور اخلاقی تدوین شود.

رتیه بیستم ایران در جهان در تولید مقالات علمی



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به گزارش وزیر بهداشت در خصوص گزارش نشریه نیچر(Nature) پیرامون پیشرفت‌های علمی جهان در سال 2011 گفت: خوشبختانه کشور ما در سال 2011 با رشد 20 درصدی که بالاترین نرخ رشد در جهان است با بیش از 17 هزار مقاله علمی در رتبه بیستم جهان قرار دارد که بسیار حائز اهمیت است.

ارتقای ایران از رتبه 18 جهان به رتبه 14 در علوم زیست فناوری



دکتر مخبر دزفولی همچنین از ارائه گزارش پیشرفت‌های کشور در زمینه زیست فناوری توسط معاون علمی رئیس جمهور خبر داد و گفت: در این زمینه نیز شاهد پیشرفت‌های خوبی هستیم و با تولید 1 درصد تولیدات علمی زیست فناوری در جهان و 25 درصد تولیدات علمی زیست فناوری در منطقه، توانستیم از رتبه 18 جهانی در سال 2010 به رتبه 14 جهان در سال 2011 ارتقا یابیم.



تشکیل ستاد زیست فناوری



عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تشکر از نهادهای دست‌اندرکار در این زمینه و محققان و دانشمندان زیست فناوری کشور مقرر کرد برای تداوم این حرکت‌های روبه‌جلو، دادن جهت‌گیری مناسب و ایجاد هماهنگی بیشتر در این عرصه ستاد زیست فناوری زیر نظر معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل شود.



وی اضافه کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی از معاونت علمی رئیس جمهور خواست تا پی‌گیری‌های لازم برای تخصیص بودجه از طریق ارائه لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی را انجام دهد.



دکتر مخبر دزفولی گفت: امیدواریم روزبه‌روز شاهد گام‌های موثرتر دانشمندان کشور در عرصه‌های مختلف باشیم.



ادامه ارائه و بررسی گزارش بنیاد ملی نخبگان درخصوص وضعیت نخبگان کشور



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به اینکه بخش دوم جلسه امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ادامه ارائه و بررسی گزارش بنیاد ملی نخبگان درخصوص وضعیت نخبگان کشور اختصاص داشت گفت: با بررسی وضعیت نخبگان در 18 سال گذشته، این نتیجه حاصل شد که تعداد زیادی از این افراد در داخل کشور حضور دارند.



ماموریت ستاد راهبری نقشه جامع برای بررسی افزایش ارتباط صنایع با نخبگان



رئیس ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور اضافه کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر کرد تا ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور بررسی جامعی درخصوص افزایش ارتباط صنایع(تمام مجموعه‌هایی که می‌توانند از ظرفیت نخبگان به‌صورت‌های مختلف نظیر اعطای بورس تحصیلی، وام، پروژه‌های تحقیقاتی و...استفاده کنند) با نخبگان انجام دهد و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.



عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: مقرر شد در این زمینه نیز پیش‌بینی‌های لازم برای بودجه صورت گیرد تا شاهد استفاده نخبگان درجهت ارتقای عملکرد صنایع خود باشیم.



مخبر دزفولی همچنین در مورد موضوع انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: همانطور که وزیر علوم اعلام کردند مواردی در اولین جلسه هیئت امنا به‌صورت یک بسته پیشنهادی مطرح و به تصویب رسید که بر اساس آن ضمن تعیین رئیس هیئت امنا، درجلسه بعدی که درتاریخ 21 دی ماه به مسئولیت وزیر علوم برگزار می‌شود دستور جلسه فقط انتخاب رئیس دانشگاه آزاد از بین کاندیداهای پیشنهادی و معرفی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.