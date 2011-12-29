پدر معنوی قذافی دستگیر شد/ دختر معمر درپی پناهندگی به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، منابع لیبیایی اعلام کردند: "عبدالرحیم الکیب" نخست وزیر موقت لیبی قصد دارد به سبب اعتراضات و مانع تراشی در برابر برنامه های آشتی ملی از سوی برخی گروهها استعفا کند.

این منابع افزودند: عبدالرحیم الکیب مخالف طرح ریشه کنی هواداران معمر قذافی و تبعید آنها به خارج و نیز اعدام "سیف الاسلام قذافی" است.

شایان ذکر است" طاهر شرکس" وزیر اقتصاد دولت موقت که در دوران معمر قذافی نیز همین سمت را داشت پس از افزایش فشارها درباره حضور بازماندگان رژیم سابق استعفا کرده بود.

از سوی دیگر برای دومین هفته متوالی هزاران انقلابی در طرابلس و بنغازی با بستن خیابانها عبور و مرور را مختل کردند.

خبر دیگر اینکه منابع امنیتی تونسی اعلام کردند: "عبدالسلام بوزنایه" پدر معنوی معمر قذافی دیکتاتور مقتول لیبی را دستگیر کرده اند.

از سوی دیگر "البشیر الصید" وکیل مدافع "البغدادی المحمودی" نخست وزیر رژیم سابق لیبی خواستار آزادی موکل خود با توجه به پایان رسیدن قرار صادره برای وی شد.

خبر دیگر اینکه که پایگاه صهیونیستی "والا" اعلام کرد: عائشه قذافی دختر معمر قذافی خواهان پناهندگی سیاسی به اسرائیل شده است.

بر اساس گزارش این پایگاه صهیونیستی عائشه قذافی نگران است که الجزایر نتواند در برابر فشارهای دولت جدید لیبی مقاومت کند و در نهایت خانواده قذافی را تحویل دهد.

عایشه قذافی به اطلاع دوستان خود در اروپا رسانده که فقط در اسرائیل احساس امنیت می کند و آرزو دارد در آنجا زندگی کند.

این پایگاه اسرائیلی ذکر کرد: مهاجران یهودی لیبی بر این اعتقادند که مادر عایشه یهودی بوده و به این دلیل منعی برای مهاجرت دختر قذافی به اسرائیل و بدست آوردن تابعیت وجود ندارد.