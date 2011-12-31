همایش قهوه خوری خوزستان ثبت ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین همایش سراسری شورای سیاستگذاری ثبت آثار ملی که از پنج تا هشت دی ماه 90 در جزیره قشم برگزار شد ساختمان سیلوی اهواز، مجموعه سازه های آبی بهمن در گتوند و سد خلیل خان اندیکا به عنوان بنا‌های تاریخی استان خوزستان در فهرست آثار ملی ثبت شدند.

همچنین در این همایش تپه فراش و چغا چشمه از شهرستان دزفول، مجموعه تپه های مزرعه، تپه بصر، تپه مسیلیت، تپه بولیحه 1 و 2، تپه طلا، تپه آبادی حسن، تپه داودآباد، مجموعه تپه های سرخه، تپه ایشان اسود، محوطه تاریخی بیت مشهود و کاخ اردشیر هخامنشی در شهرستان شوش در شمار آثار ملی به ثبت رسیدند.



سروهای سروستان (سرو پیر سلی) در شهرستان باغملک، تشکوه و چشمه های قیر طبیعی در شهرستان رامهرمز به عنوان سه اثر طبیعی از استان خوزستان نیز در فهرست آثار ملی ثبت شدند.



دراین همایش آئین قهوه خوری، فناوری ساخت مضیف و عبابافی به عنوان سه اثر معنوی استان خوزستان در فهرست آثار ملی ثبت شدند.