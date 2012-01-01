طبس 2700 بی سواد دارد/ 97.7 درصد طبسی ها با سوادند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین طاهری صبح یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به فعالیتهای انجام شده در نهضت سوادآموزی برای باسواد شدن افراد اظهار داشت: از ابتدای تاسیس این نهاد کارهای مثبت بسیاری صورت گرفته است که نتایج آن در جامعه قابل لمس و مشاهده است.

وی افزود: در سال 57 آمار بی سوادی در شهرستان طبس نرخ 47.3 درصدی داشته است.

طاهری عنوان کرد: با توجه به وسعت 55 هزار کیلومتری شهرستان طبس و پراکندگی جمعیت، آبادیها و روستاها و به وجود آمدن مشکلات خاص خدمت رسانی، این نرخ بی سوادی به دو درصد کاهش پیدا کرده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان طبس با اشاره به عملکرد سوادآموزی و ادغام نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش گفت: فعالیت این دو در سطح وزارتخانه تغییری نکرده و فقط در شهرستانها با اداره آموزش و پرورش ادغام شده اند و عملکرد سواد آموزی شتاب بخشی به گروه هدف و کیفیت سواد آموزی و ساختار آموزشی را سرلوحه برنامه ریزی خود قرار داده است.

طاهری ادامه داد: در آمارگیری سال 85 به طوری که شاخص شهرستان طبس نشان می دهد، بیش از 97.7 درصد افراد باسواد بوده اند که از این میزان 95.3 درصد افراد زیر 50 سال سن داشته اند که از این آمار ذکر شده دو هزار و 700 نفر بی سواد هستند و در حال حاضر گروه هدف سوادآموزی طبس هستند.

کارشناس مسئول سواد آموزی شهرستان طبس نیز اظهار داشت: در سرشماری سال 1385 اطلاعات افراد بی سواد از طریق پرسشگران جمع آوری و در اختیار آموزش و پرورش همه کشور قرار گرفته و در حال حاضر بخش عظیمی از این اطلاعات که مربوط به شهرستان طبس بوده را مورد بررسی و پالایش قرار داده ایم.

حسین حسینی افزود: در زمان پالایش اطلاعات افراد به چهار گروه بیسوادان واقعی، مهاجران، فوتیها و معلولان جسمی و حرکتی تقسیم شده که گروه اصلی پالایش، بیسوادان واقعی هستند که میانگین سنی آنان بین 10 تا 49 سال بوده که در کل شهرستان پراکنده اند.

کارشناس مسئول سواد آموزی شهرستان طبس همچنین با اشاره به رویکرد جدید واحد سوادآموری عنوان کرد: طرح سواد آموزی مدرسه محوری با همکاری مدیران و معاونان مدارس در سطح شهرستان در حال اجراست که وظیفه آنان شناسایی و جذب بیسوادان در محدوده جغرافیایی مدرسه یا مرکز آموزشی آنان است.

وی گفت: در حال حاضر 12 کلاس درس در قالب 86 نفر در کل شهرستان فعال است.