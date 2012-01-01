به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین جوادیان ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در دفتر مدیر شعب برگزار شد، با اشاره به اینکه بانک مسکن نخستین بانک البرز در ارائه تسهیلات بانکی است، اظهار داشت: این بانک تا کنون خدمات متنوعی به مشتریان ارائه داده است و بر استمرار این روند تاکید دارد.

وی ابراز داشت: افتتاح سپرده مسکن مهر، کمک به انبوه سازان از منابع داخلی بانک، توسعه شبکه بانکی از جمله اهداف بانک مسکن در آینده است.



25 دستگاه خودپرداز بانک مسکن در البرز فعال هستند



وی با بیان اینکه در حال حاضر 25 دستگاه خودپرداز بانک مسکن در سطح استان فعال است، افزود: هم اکنون 28 شعبه بانک مسکن در سطح استان وجود دارد که 25 بانک مجهز به دستگاه خودپرداز است و با 100 درصد ظرفیت ارائه خدمات می دهند.



مدیر شعب بانک مسکن استان البرز ادامه داد: هم اکنون درخواست افزودن دو شعبه به بانک مرکزی ارائه شده که تا پایان سال جاری این دو شعب به 28 شعب فعلی بانک مسکن اضافه می شود.



بانک مسکن به 75 هزار واحد مسکونی مهر وام اعطا کرده است



جوادیان گفت: تا کنون به 75 هزار واحد مسکن مهر وام اعطا شده که اغلب این وام 20، 22 و 25 میلیون تومانی است.

