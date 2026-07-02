بانک مسکن در تهران، قم و مشهد میزبان عزاداران رهبر شهید است

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مسکن همراستا و همدرد با سوگواران رهبر شهید انقلاب اسلامی، در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه، ۱۳ الی ۱۵ تیرماه، از ساعت ۷ الی ۲۴، آماده همراهی و ارائه خدمات عمومی و رفاهی به مردم شریف و عزادار است.
بر این اساس، در راستای حمایت از عزادارانی که برای تشییع پیکر مطهر رهبر شهید به شهرهای مقدس سفر میکنند، زائرسراهای بانک مسکن در شهرهای قم و مشهد در اختیار عزاداران قرار گرفته و آماده میزبانی و ارائه خدمات رفاهی به سوگواران است.
شعب خدمتگزار مردم عزادار
در تهران ۸ شعبه از بانک مسکن در مدیریتهای شعب مناطق شرق، غرب و مرکز تهران شامل شعب «ایرانمهر، امامت، تهراننو، انقلاب، کارگر جنوبی، بلوار کشاورز، آزادی و صنعتی شریف» دربهای خود را به روی عزاداران میگشایند.
در این شعب بانک مسکن، امکانات پذیرایی، فضای استراحت و محل اقامه نماز برای راحتی شهروندان فراهم شده است و علاوه بر آن، در شعبه انقلاب نیز یک پزشک عمومی جهت ارائه خدمات سلامت و امداد پزشکی در اختیار مردم خواهد بود.
خودپردازهای بانک مسکن در خدمت مردم
روابط عمومی بانک مسکن اعلام کرد: برای جلوگیری از هرگونه وقفه در ارائه خدمات به شهروندان، ترتیبی اتخاذ شده است تا کلیه دستگاههای خودپرداز بانک مسکن در سطح شهر تهران، بهویژه دستگاههای مستقر در خیابان انقلاب و محدوده شعاع دو کیلومتری اطراف مصلی تهران، تحت نظارت مستمر قرار گرفته و سرویس دهی مطلوب داشته باشند.
همچنین برنامهریزی های لازم برای پول گذاری به موقع دستگاهها انجام شده است تا هیچ گونه خللی در دسترسی مردم به وجه نقد ایجاد نشود.به منظور تسهیل دسترسی مراجعین در نقاط پرتردد، از حداکثر ظرفیت دستگاههای خودپرداز سیار استفاده خواهد شد و گروههای پشتیبانی فنی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند تا هرگونه اختلال احتمالی در دستگاهها را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کنند.
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