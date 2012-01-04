سرپرست جدید آموزش و پرورش بروجرد منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست جدید آموزش و پرورش بروجرد صبح چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان با اشاره به اهمیت اجرای طرح تحول بنیادین، اظهار داشت: این طرح نقطه عطف تحول بنیادی با محوریت قرآن و دین است.

فرج الله شاهوردی زاده ادامه داد: ایجاد تغییرات مثبت هدف تحول بنیادی در آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف تحول بنیادی پاسخگویی مطالبه عمومی و شرایط موجود در آموزش و پرورش بوده است، تصریح کرد: این تحول یک بستر مناسب است تا بتوان به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در آموزش و پرورش برسیم.

بنابر این گزارش در حاشیه این جلسه سرپرست جدید آموزش و پرورش شهرستان بروجرد با حضور اعضاء شورای آموزش و پرورش معرفی شد و رئیس قبلی این اداره بدون مراسم تودیع از سمت خود برکنار شد.