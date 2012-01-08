به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدجواد رودگر در نخستین نشست علمی بررسی علل پیدایش و گسترش عرفان وارهها و راهکارهای مقابله، که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد به بیان پیشینه پیدایش معنویتهای نوظهور پرداخت و خواستار توجه به ابعاد و اضلاع مختلف آن در عرصههای تئوریک و ساحتهای فرهنگی شد.
وی با اشاره به اینکه جریانی معناگرا و شبه عرفانی با عنوان عرفان سرخپوستی در کشور ترویج و کتابهای مختلفی از این عرفان به فارسی ترجمه شده است که تأثیرات مختلف آن در میان دانشگاهیان مشاهده میشود، گفت: حلقه نقد عرفانوارهها در تلاش است با تحقیقات عمیق علمی، گفتمان علمی و ادبیات گفتمانی جدید را در این عرصه نهادینه کند.
رئیس پژوهشکده دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به تأسیس گروه عرفان پژوهشکده حکمت اسلامی در این پژوهشگاه، شناخت محققان و پژوهشگران این عرصه و استفاده از تجربیات و توانمندیهای علمی تحقیقاتی آنان برای تولید کتاب و مقاله علمی و برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در محافل حوزوی، دانشجویی و دانشآموزی را از جمله اهداف آن برشمرد.
دبیر علمی نخستین نشست بررسی علل پیدایش و گسترش عرفان وارهها بر همکاری با مراکز و مؤسسات علمی و فرهنگی برای انجام یک کار بنیادین و ساختاری در این عرصه تأکید کرد و افزود: عرفانهای کاذب و بدلی محتوای خود را در قالب ادبیات نوآمد و جوانپسند با مثالها، قصهها و رویکردهای مختلف رومانتیکی به رشته تحریر در میآورند که میطلبد برای مقابله با این فعالیتهای گسترده فکری اساسی صورت گیرد.
شکلگیری حلقه علمی نقد عرفان وارهها
رودگر گفت: با توجه به اینکه تقریبا در دو دهه اخیر در عرصه تهاجم فرهنگی و جنگ نرم با ظهور و پیدایش معنویت نوپدید و عرفانهای بدلی در عرصههای فکری و فرهنگی مواجه بودهایم و مقام معظم رهبری نیز بر ریشهیابی و مقابله منطقی معرفتی و فرهنگی اجتماعی در این حوزه تاکید کردهاند، گروه عرفان پژوهشکده حکمت اسلامی بر آن شد تا در طول فعالیتهای ایجابی اسباطی با هدف تبیین عرفان ناب اسلامی و کارکردهای آن به نقد و بررسی عرفان وارهها با مبانی سکولاریستی لیبرالیستی بپردازد. از این رو حلقه علمی نقد عرفان وارهها شکل گرفت و این حلقه نخستین نشست علمی را در راستای علل پیدایش و گسترش و راهکارهای مقابله با آنها قرار داد.
وی همچنین پیرامون عرفانهای کاذب مورد بحث ادامه داد: چه شبه عرفانهای شرقی به خصوص عرفانهای هندویی و چه عرفانهای غربی مانند کوئلیو، سرخ پوستی، اکنکار و همچنین شبه عرفانهایی چون اشو، سایبابا، رامالله و... را در این نشست علمی با حضور پژوهشگران و فرهیختگان این عرصه مورد بررسی و و اکاوی قرار میدهیم تا به راهکارهای منطقی و اساسی در حوزههای مختلف دست یابیم.
وی ابراز داشت: ناگفته نماند این نشست نخستین نشست در این راستا است و حلقه نقد عرفان وارهها در یک برنامهریزی به اقتضا زمان، سلسله نشستها، هم اندیشیها و همایشهایی را در کنار تولید کتابها و مقالات پیگیر خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشکده دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: عرفانهای بدلی محتوای خود را در قالب ادبیات نوآمد و جوانپسند با مثالها، قصهها و رویکردهای مختلف رومانتیکی به رشته تحریر در میآورند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدجواد رودگر در نخستین نشست علمی بررسی علل پیدایش و گسترش عرفان وارهها و راهکارهای مقابله، که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد به بیان پیشینه پیدایش معنویتهای نوظهور پرداخت و خواستار توجه به ابعاد و اضلاع مختلف آن در عرصههای تئوریک و ساحتهای فرهنگی شد.
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