لزوم اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای دام و طیور لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در جریان دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیتهای قابلتوجه استان در تولید محصولات پروتئینی، مازاد تولید گوشت مرغ در مقاطع مختلف و ضرورت مدیریت بازار را یکی از چالشهای پیشروی مرغداران عنوان کرد و خواستار برنامهریزی منسجم برای حمایت از تولیدکنندگان شد.
وی پیشنهاد فعالسازی خرید حمایتی گوشت مرغ از طریق شرکت پشتیبانی امور دام را از جمله راهکارهای مؤثر برای مدیریت مازاد تولید، جلوگیری از افت قیمت و حمایت از استمرار فعالیت واحدهای مرغداری استان برشمرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین بر ضرورت تأمین مستمر و بهموقع نهادههای دامی و طیور تأکید کرد و گفت: پایداری تولید در واحدهای دامداری و مرغداری، ارتباط مستقیمی با دسترسی بهموقع، کافی و اقتصادی به نهادههای موردنیاز دارد.
صیادی در ادامه، پیگیری مطالبات دامداران و مرغداران در حوزه تأمین اعتبارات مکانیزاسیون واحدهای دامداری و مرغداری را از دیگر موضوعات مهم مطرحشده در این دیدار عنوان کرد و افزود: نوسازی تجهیزات و استفاده از فناوریهای جدید، بهویژه در حوزه مدیریت مصرف انرژی، میتواند نقش مهمی در کاهش هزینههای تولید و افزایش تابآوری واحدهای تولیدی در شرایط اضطراری داشته باشد.
وی همچنین خواستار اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای دام و طیور استان شد و تأکید کرد: تأمین نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی، یکی از الزامات حفظ ظرفیت موجود، استمرار تولید و جلوگیری از تعطیلی یا کاهش ظرفیت واحدهای فعال است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه تأمین امنیت غذایی و تولید کالاهای اساسی و استراتژیک در کنار حمایت از تولیدکنندگان دو مأموریت بههمپیوسته در بخش کشاورزی هستند، بیان داشت: اگر قرار است تولید پایدار و امنیت غذایی کشور استمرار داشته باشد، باید مسائل و دغدغههای تولیدکنندگان نیز بهصورت جدی و هدفمند موردحمایت قرار گیرد.
صیادی خواستار توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به مطالبات بهرهبرداران و تولیدکنندگان استان شد و تأکید کرد: حمایت از تولیدکننده، در نهایت حمایت از زنجیره تولید و تقویت امنیت غذایی کشور است.
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