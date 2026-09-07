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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

تقویت صنایع تبدیلی کوچک‌مقیاس حوزه کشاورزی در لرستان

تقویت صنایع تبدیلی کوچک‌مقیاس حوزه کشاورزی در لرستان

خرم‌آباد - معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تقویت صنایع تبدیلی کوچک‌مقیاس حوزه کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نامداری بعدازظهر دوشنبه در جریان بازدید از مجموعه تخصصی «خانه دامدار» کوهدشت با اشاره به اقدامات مؤثر و چشمگیر مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اظهار داشت: صنایع تبدیلی تنها یک ابزار برای بسته‌بندی نیست، بلکه ابزاری برای احیای منابع ملی و تبدیل تهدیدِ ضایعات کشاورزی به فرصتِ خوراکِ دام است.

وی گفت: الگوی مجموعه «خانه دامدار» در تبدیل پسماندهای کشاورزی به محصولی استراتژیک، الگویی موفق است که باید در سایر نقاط استان نیز تکثیر شود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: صنایع تبدیلی استان لرستان در پی تغییر جهت سیاست‌گذاری‌های استانی به سمت تقویت صنایع تبدیلی کوچک‌مقیاس است، گفت: این اقدام می‌تواند علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌های تولید دامداران، به مدیریت هوشمندانه منابع خوراکی و افزایش بهره‌وری در بخش دامپروری استان لرستان کمک شایانی کند.

نامداری ضمن قدردانی از ابتکارات و رویکرد علمی مجموعه «خانه دامدار»، بر حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان، نوآور و ارزش‌آفرین در حوزه دامپروری تأکید کرد.

وی با اشاره به‌ضرورت بازنگری در الگوهای سنتی تغذیه دام و حرکت به سمت استفاده از منابع خوراکی پایدار، بیان داشت: امروزه بهره‌گیری بهینه و علمی از ضایعات کشاورزی و تبدیل آن‌ها به خوراک دام باکیفیت و اقتصادی، یکی از راهبردی‌ترین و پایدارترین مسیرها برای کاهش هزینه تمام‌شده تولید، افزایش حاشیه سود دامداران و مدیریت هوشمندانه منابع است. بر همین اساس، معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان و مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان با مشارکت یکدیگر همواره از طرح‌ها و کارآفرینانی که در مسیر افزایش بهره‌وری، خودکفایی و پشتیبانی فنی از دامداران گام برمی‌دارند، حمایت قاطع خواهد کرد.

کد مطلب 6940480

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