به گزارش خبرنگار مهر، نامداری بعدازظهر دوشنبه در جریان بازدید از مجموعه تخصصی «خانه دامدار» کوهدشت با اشاره به اقدامات مؤثر و چشمگیر مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اظهار داشت: صنایع تبدیلی تنها یک ابزار برای بسته‌بندی نیست، بلکه ابزاری برای احیای منابع ملی و تبدیل تهدیدِ ضایعات کشاورزی به فرصتِ خوراکِ دام است.

وی گفت: الگوی مجموعه «خانه دامدار» در تبدیل پسماندهای کشاورزی به محصولی استراتژیک، الگویی موفق است که باید در سایر نقاط استان نیز تکثیر شود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: صنایع تبدیلی استان لرستان در پی تغییر جهت سیاست‌گذاری‌های استانی به سمت تقویت صنایع تبدیلی کوچک‌مقیاس است، گفت: این اقدام می‌تواند علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌های تولید دامداران، به مدیریت هوشمندانه منابع خوراکی و افزایش بهره‌وری در بخش دامپروری استان لرستان کمک شایانی کند.

نامداری ضمن قدردانی از ابتکارات و رویکرد علمی مجموعه «خانه دامدار»، بر حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان، نوآور و ارزش‌آفرین در حوزه دامپروری تأکید کرد.

وی با اشاره به‌ضرورت بازنگری در الگوهای سنتی تغذیه دام و حرکت به سمت استفاده از منابع خوراکی پایدار، بیان داشت: امروزه بهره‌گیری بهینه و علمی از ضایعات کشاورزی و تبدیل آن‌ها به خوراک دام باکیفیت و اقتصادی، یکی از راهبردی‌ترین و پایدارترین مسیرها برای کاهش هزینه تمام‌شده تولید، افزایش حاشیه سود دامداران و مدیریت هوشمندانه منابع است. بر همین اساس، معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان و مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان با مشارکت یکدیگر همواره از طرح‌ها و کارآفرینانی که در مسیر افزایش بهره‌وری، خودکفایی و پشتیبانی فنی از دامداران گام برمی‌دارند، حمایت قاطع خواهد کرد.