برخورد جدی با متخلفان حوزه کانونهای آگهی و تبلیغات

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده در نشست مشترک با جمعی از مدیران مسئولان کانون های آگهی و تبلیغات در پاسخ به درخواست مدیر مسئولان کانونهای آگهی و تبلیغات مبنی بر تشکیل اتحادیه و صنف مستقل، فعالیت غیرمجاز برخی کانونها و دلالها بیان داشت: هم اکنون تشکیل اتحادیه کانونهای آگهی تبلیغاتی در حال انجام است و طی مشورت با سازمان بازرگانی و انجمن امور صنفی بنا شد فعلا کانون های تبلیغاتی زیر مجموعه اتحادیه چاپخانه داران قرار گرفته و پس از صدور جواز کسب و رسیدن به حد نصاب قانونی در آینده نسبت به اتحادیه مستقل اقدام شود.

وی تعداد کانونهای آگهی تبلیغات را برای تشکیل اتحادیه مستقل کافی ندانست و افزود: نظر این اداره کل این است که در آینده نسبت به تشکیل اتحادیه کانونهای آگهی و تبلیغات اقدام شود زیرا اتحادیه دارای قدرت بیشتر به لحاظ اجرایی و بازرسی است اما تشکل صنفی برای فعالیتهای داخلی کانونها همچون برنامه های آموزشی ، گردهمایی ها و ... کاربرد دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان عنوان کرد: هرگاه گزارشی مبنی بر تخلف و فعالیت غیر مجاز در حوزه کانونهای آگهی و تبلیغات وصول شده قویا برخورد جدی و قانونی صورت گرفته و از ادامه فعالیت جلوگیری و ممانعت به عمل آمده است.

مریدی زاده در خصوص چاپ نیازمندیها توسط برخی کانونهای آگهی و تبلیغاتی گفت: کارهای قانونی انجام گرفته و به زودی با متخلفان برخورد می شود و همچنین جلوی توزیع نیازمندیهایی که توسط نشریات و مطبوعات چاپ اما مجزا و مستقل توزیع می شود هم به صورت قانونی گرفته می شود.

وی در مورد تداخل صنفی در استان هرمزگان و به ویژه مراکزی که از طریق کانون های تبلیغاتی استانهای دیگر به صورت دلال در هرمزگان فعالیت می کنند نیز افزود: اقدامات پیشگیرانه از طریق مکاتبه با مجمع امور صنفی استان و همچنین دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده و در صورت مشاهده نیز برخورد قانونی صورت می گیرد.