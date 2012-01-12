اجرای نمایش "کاروان عزت" از 4 نقطه شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام روابط عمومی و امور بین الملل مجموعه تماشاخانه ایران شهر، این نمایش کاروانی از سوی خانه هنرمندان ایران و مجموعه تماشاخانه ایران شهر و با حمایت شهرداری تهران اجرا می شود و از چهار نقطه شهر تهران در اربعین حسینی نیز به صورت همزمان حرکت خود را آغاز خواهد کرد.

مسیرشماره یک:

ازگل، میدان نوبنیاد، خیابان پاسداران، اختیاریه، خیابان شهید کلاهدوز، قلهک، خیابان شریعتی، خیابان زرگنده، خیابان شریعتی.

میدان قدس، میدان تجریش، جنب آستان مقدس امام زاده صالح (ع).



مسیر شماره 2:

فلکه دوم شهران، میدان شهرزیبا، بلوار آیت الله کاشانی، میدان صادقیه، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، خیابان قدس، خیابان آیت الله طالقانی، میدان فلسطین.



مسیر شماره 3:

ضلع شرقی حضرت عبدالعظیم (ع)، میدان حرم، میدان نماز، بقعه جوانمرد قصاب، خیابان کمیل، خیابان شهید رجایی، بلوار شکوفه، نمایشگاه از مدینه تا شام.



مسیر شماره 4:

سه راه افسریه، خیابان خاوران، جنب ساختمان راهور، خیابان خراسان، میدان خراسان، خیابان 17 شهریور، میدان شهدا، خیابان پیروزی، خیابان پنجم نیروی هوایی، خیابان نهاوندی، خیابان سی متری نیروی هوایی، خیابان دماوند، میدان امام حسین (ع).



این کاروان در جهت پاسداشت فداکاری و ایثار شهدای حماسه کربلا و آنچه که در جریان عزیمت و انتقال اسرا و بازماندگان این واقعه عظیم از صحرای کربلا اتفاق افتاده است، با برگزاری مراسم هایی همچون عزاداری، نوحه خوانی، اجرای نمایش های تعزیه، موسیقی های حماسی و ... به حرکت در خواهد آمد.



اجرای "کاروان عزت" با هماهنگی و همیاری شهرداری های مناطق تهران برنامه ریزی شده است.