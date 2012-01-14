تیمور باجول در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روزانه ۲۰ تن زباله بیمارستانی در شهر اصفهان ضدعفونی و امحاء می‌شود، اظهار داشت: تمامی بیمارستان‌های دولتی به سیستم‌های اتو کلاو یا بی‌خطر سازی مجهز شده‌اند و از این طریق امحای زباله‌های عفونی انجام می‌شود.

وی افزود: قرار است تا پایان سال بیمارستان‌های خصوصی نیز به دستگاه‌های بی خطر ساز مجهز شوند.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان تاکید کرد: طبق قانون مدیریت پسماند دفن و امحای زباله‌های بیمارستانی جزو وظایف شهرداری نبوده و شهرداری تنها کار انتقال و دفن آن‌ها را بر ‌عهده گرفته است.

باجول تصریح کرد: وزارت بهداشت موظف است پسماندهای تولیدی بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی را به صورت بی خطر نابود کرده و هزینه‌های حمل آن‌ها را نیز بپردازد.

