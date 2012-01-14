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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

تا پایان امسال/

بیمارستانهای خصوصی اصفهان به دستگاه‌های اتو کلاو مجهز می‌شوند

بیمارستانهای خصوصی اصفهان به دستگاه‌های اتو کلاو مجهز می‌شوند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان گفت: تا پایان امسال تمامی بیمارستانهای خصوصی اصفهان به دستگاه‌های اتو کلاو (بی خطر ساز زباله‌های عفونی) مجهز می‌شوند.

تیمور باجول در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روزانه ۲۰ تن زباله بیمارستانی در شهر اصفهان ضدعفونی و امحاء می‌شود، اظهار داشت: تمامی بیمارستان‌های دولتی به سیستم‌های اتو کلاو یا بی‌خطر سازی مجهز شده‌اند و از این طریق امحای زباله‌های عفونی انجام می‌شود.

وی افزود: قرار است تا پایان سال بیمارستان‌های خصوصی نیز به دستگاه‌های بی خطر ساز مجهز شوند.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان تاکید کرد: طبق قانون مدیریت پسماند دفن و امحای زباله‌های بیمارستانی جزو وظایف شهرداری نبوده و شهرداری تنها کار انتقال و دفن آن‌ها را بر ‌عهده گرفته است.

باجول تصریح کرد: وزارت بهداشت موظف است پسماندهای تولیدی بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی را به صورت بی خطر نابود کرده و هزینه‌های حمل آن‌ها را نیز بپردازد.
 

کد مطلب 1509022

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