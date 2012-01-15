صلح و آشتی دو طایفه پس از 33 سال در جاسک

به گزارش خبرنگار مهر، دو طایفه جنگی زهی و گوریچی زهی 33 سال پیش در درگیری که میان دو طایفه رخ داد و سه نفر به قتل رسیدند تا کنون هیچگاه مردم دو طایفه مراوده و معامله و رفت و آمدی نداشتند.

در مراسم صلح این دو طایفه حجت الاسلام جواد غلامی، نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت شهرستان چابهار، مفتی محمد قاسم قاسمی رئیس گروه افتاء حوزه علمیه دارالعلوم اهل سنت زاهدان، فرماندار، امام جمعه اهل تشیع و تسنن جاسک، شوراهای بخش لیردف و جاسک و سران تمام طوایف شهرستان جاسک در سالن ورزشی روستای گابریگ دور هم جمع شدند تا این دو طایفه پس از 33 سال جنگ و درگیری پای میز بنشینند.

ابراهیم شریفی رئیس شورای بخش لیردف شهرستان جاسک گفت: دو طایفه جنگی زهی و گوریچی زهی پس از 33 سال اختلاف، باهم صلح و آشتی کردند.

وی افزود: این دو طایفه سالها قبل به علت جابه جا کردن یک موتور سیکلت از رودخانه سدیچ با یکدیگر اختلاف به هم زده بودند، امروز با تلاش شورای بخش و شورای حل اختلاف لیردف و سران قبایل روستاهای جاسک توانستیم این دوطایفه را آشتی دهیم.

شریفی گفت: در درگیری این دو طایفه که حدود سه هزار نفر در آن نقش داشته اند متاسفانه دو نفر از طایفه جنگی زهی و یک نفر از طایفه گوریچ زهی به قتل رسیده و حدود 12 نفر هم زخمی و مجروح شدند.

همچنین مفتی محمد قاسم قاسمی در این مراسم گفت: مؤمنان برادر یکدیگرند پس میان برادرانتان آشتی بیفکنید و از خدا بترسید، باشد که بر شما رحمت آرد.

رئیس گروه افتاء حوزه علمیه دارالعلوم اهل سنت زاهدان به خصوصیات قوم بلوچ پرداخت و بیان داشت: قوم بلوچ دارای خصوصیات زیادی است که بارزترین آن مهمان نوازی آنان است که سرآمد تمام اقوام در استان است.

وی وفای به عهد را یکی دیگر از خصوصیات قوم بلوچ عنوان کرد و افزود: قوم بلوچ در وفای به قول و عهد زبان زد تمام اقوام در دنیاست.

مفتی قاسمی یکی از خصوصیات مضر قوم بلوچ را جنگهای قبیله ای اعلام کرد و گفت: قوم بلوچ در جنگها و انتقام گیری به تنها چیزی که توجه نمی کند قویه عقل است و فقط بر اساس احساسات عمل می کند که این امر موجب ناهنجاریهایی می شود.

وی از بزرگان و سران قبایل بلوچ درخواست کرد که نگذارید اختلافات فردی تبدیل به اختلافات قبیله ای شود، بلکه باید جامعه را به سمت قانون سوق دهیم.

فرماندار شهرستان جاسک هم ضمن تقدیر از بانیان این امر خداپسندانه گفت: اختلاف و درگیری علاوه بر فاصله انداختن میان افراد باعث ناامن جلوه دادن منطقه می شود.

ابوذر مهدی نخعی افزود: در منطقه ای که مردم احساس امنیت نکنند آن منطقه هیچ وقت رشد نمی کند و هیچکس هم حاضر به سرمایه گذاری در آنجا نیست.

وی بر دوستی و برادری میان طوایف تاکید کرد و گفت: وحدت و همبستگی اقوام و طوایف سبب برقراری امنیت و آرامش در منطقه می شود.

در ادامه این مراسم امام جمعه شهرستان جاسک گفت: از جمله بهترین اخلاقیات اجتماعی سالم،(اصلاح ذات البین) یا آشتی دادن میان مردم است.

حجت الاسلام جواد غلامی با بیان اینکه انتقام و قصاص باعث مرگ و بدبختی می شود خطاب به جوانان بلوچ گفت: جوانان قوم بلوچ باید حق ظلم را از حق عدالت جداکنند و در مسائل از بزرگان خود پیروی کنند.

وی گفت: قوم بلوچ با این کار بزرگ خود نشان دادند که از فاسد و فسادگر بیزارند و تابع عدل اند، طرفدار عدالت اند و طرفدار مودت و برادری هستند.

وی ادامه داد: مسئولان با حضور خود در این جلسه نشان دادند که از ظلم و برادرکشی بیزارند و خواهان دوستی و مودت هستند.

سران دو طایفه در این مراسم پس از روبوسی و ابراز خرسندی از صلح میان دو طایفه خواستار برقراری روابط میان دو طایفه بر پایه دوستی، محبت، وحدت و برادری شدند.