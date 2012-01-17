به گزارش خبرنگار مهر،"جیرولامو جیوو ینازو" بعد از فسخ قرارداد با فدراسیون جودو ایران روز دوشنبه تهران را به مقصد کشورش ترک کرد. مسئولان فدراسیون جودو معتقدند که وی از زمان بازگشت تیم ملی از رقابتهای "کینگ دائو" چین دیگر سرمربی تیم ملی نبوده و به مربی تکنیک و تاکتیک تنزل درجه یافته است. این درحالی است که وی براساس قراردادی که 23 خردادماه امضا کرده سرمربی تیم ملی است. بنابر اعلام سایت رسمی فدراسیون جودو وی روز یکشنبه به دلیل مشکلات خانوادگی از سمت خود استعفا داده است.

قبل از آنکه جیرو تهران را ترک کند در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار مهر از نحوه حضور در ایران به عنوان سرمربی تا زمان اخراجش به مواردی اشاره کرد که در زیر بدان اشاره شده است.

برای آموزش آمده بودم نه مربیگری تیم ملی

جیرو در مورد علت حضورش در ایران به خبرنگار مهر گفت: براساس برنامه فدراسیون جودوی ایتالیا، برای تمرین در کنار تیم ملی و برگزاری یک دوره آموزشی به مدت دو هفته به تهران سفر کردم. قبل از آنکه به ایران بیایم هیچ صحبتی با من در مورد هدایت تیم ملی نشده بود اما در زمان حضورم در تهران مسئولان فدراسیون به من پیشنهاد پذیرش مسئولیت تیم ملی را دادند و با مسئولان کمیته ملی المپیک هم چند جلسه داشتیم.

مسئولان فدراسیون از شرایط اضطراری جودوی ایران گفتند

وی در مورد قبول پیشنهاد فدراسیون جودوی ایران اظهار داشت: بعد از آنکه دوره تمرینی تمام شد به ایتالیا بازگشتم و قرار شد پیشنهاد مسئولان فدراسیون جودوی ایران را بررسی کرده و سپس پاسخ دهم. زمانی که در ایتالیا بودم خیلی از ایران تماس داشتم و مسئولان جودوی ایران با اعلام اینکه وضعیت جودوی این کشور حالت اضطراری دارد خواهان بازگشت سریع من به تهران شدند.

قرارداد به ایتالیا ارسال شد

جیرو در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: بعد از آنکه موافقت خود را برای قبول سرمربیگری تیم ملی جودوی ایران اعلام کردم، خیلی زود قراردادی در تاریخ 26 آوریل 2011 (6 اردیبهشت‌ماه 1390) به ایتالیا ارسال شد تا من امضا کنم. پس از آن حدود 20 روز بعد به ایران آمدم و کارم را آغاز کردم.

ماجرای سفر به برزیل

وی همچنین یادآور شد: بعد از آنکه به تهران آمدم مسئولان فدراسیون جودو اصرار داشتند همراه تیم ملی به برزیل اعزام شوم، آنهم در حالی که با تیم ملی اصلا کار نکرده بودم. من یک هفته قبل از سفر تیم ملی به برزیل به تهران رسیده بودم.

خواسته‌های من برآورده نشد

سرمربی پیشین تیم ملی جودوی کشورمان خاطرنشان کرد: من برای کار در تیم ملی به امکانات زیادی نیاز داشتم. بارها و بارها از مسئولان فدراسیون خواستم فیلم مسابقات، دوربین برای آنالیز، یک مسئول تغذیه و خیلی چیزهای دیگر در اختیارم قرار گیرد ولی هر چه پیگیری می کردم نتیجه‌ای نداشت.

کسی با من همکاری نکرد

وی با انتقاد از مسئولان فدراسیون جودو اظهار داشت: نه تنها امکانات در اختیار من قرار نگرفت، بلکه کسی هم با من همکاری نمی‌کرد. حاج یوسف‌زاده اصلا با من صحبت نمی‌کرد، زارعیان هم همکاری خوبی با من نداشت اما آخوندزاده جودو را خوب می‌فهمید و مرا همراهی کرد.

برنامه من اصلا مطالعه نشد

وی در مورد اینکه گفته می‌شود برای هدایت تیم ملی جودو برنامه نداشته است، اظهار داشت: به هیچ عنوان چنین چیزی را قبول نمی‌کنم. مگر می‌شود یک مربی برنامه ای برای تیم تحت رهبری خود نداشته باشد. من برنامه بدنسازی و تکنیک و تاکتیک داشتم و همه را به فدراسیون ارائه دادم اما کسی به آن توجه نکرد.

وی برنامه‌های خود را مکتوب به خبرنگار مهر نشان داد و افزود: به ایتالیا می‌روم و همه اینها را به فارسی ترجمه کرده و برای کمیته ملی المپیک ایران ارسال می‌کنم تا آنها قضاوت کنند که آیا اینها برنامه آماده سازی هست یا خیر؟ هر کس بخواهد و هرکجا بخواهد این برنامه‌ها را نشان خواهم داد و از آن دفاع می‌کنم. اگر برنامه‌های من مطالعه می‌شد و بعد عنوان می‌کردند کارایی ندارد به هیچ عنوان نارحت نمی شدم ولی مسئولان فدراسیون جودو اصلا برنامه های من را بررسی نکردند.

با حرف زدن پیشرفت حاصل نمی‌شود

وی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: مسئولان جودوی ایران فقط حرف می‌زنند. با حرف زدن که نمی‌توان پیشرفت کرد. باید روی تاتامی سخت کار کرد و کار کرد. آنها که الان بهترین‌های دنیا هستند فقط تمرین می‌کنند و در مسابقات شرکت می‌کنند. با این روش جودوی ایران پیشرفت نخواهد کرد.

قرارداد جدیدی ندارم

جیرو خاطرنشان کرد: کماکان براساس قراردی که با فدراسیون جودوی ایران دارم سرمربی تیم ملی هستم و هیچ قرارداد جدیدی امضا نکرده‌ام. حقوق من نیز کاهش پیدا نکرده است. مسئولان جودو این پیشنهاد را به من داده‌اند اما آن را قبول نکردم.

با این بی برنامگی جودوی ایران به جایی نمی‌رسد

این مربی ایتالیایی خاطرنشان کرد: اگر امکانات لازم در اختیار من قرار می‌گرفت و اجازه می‌دادند برنامه‌هایم در تیم ملی اجرا شود قول می‌دادم با همین وضعیت هم چند سهمیه المپیک بگیریم و هم در لندن به مدال دست پیدا کنیم. متاسفانه یک برنامه را برای اجرا به تیم تحمیل کردند که واقعا خنده دار بود. این نوع سیستم را هیچ کجای دنیا ندیده‌ام، برای موفقیت باید با برنامه کار کرد. نباید حرف زد فقط باید کار کرد. با این بی برنامگی مطمئن باشید جودوی ایران به جایی نمی‌رسد. فقط می توانم بگویم حیف از این همه جودوکار با استعداد.

پشتوانه سازی مشکل اصلی جودوی ایران

جیرو در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر افزود: جودو در ایران به خوبی پیشرفت کرده و خیلی گسترده است اما باید یک برنامه مدون و مشخص داشت و از دوره نوجوانی جودوکاران را تحت تعلیم قرار داد. در ایتالیا از هشت، نه سالگی روی جودوکاران برای حضور در المپیک هشت سال بعد کار می شود اما در ایران اینطور نیست.

وضعیت نابسامان در سفرها

این مربی ایتالیایی در مورد اوضاع تیم ملی در سفرهای برون مرزی هم گفت: زیاد وضعیت خوبی نداشتیم. مشکلات مالی تیم خیلی زیاد بود. حاج یوسف زاده با 100 دلار می‌خواست همه چیز را انجام دهد! وی می‌گفت برویم هتل ارزان، غذای ارزان بخوریم و ... . یکبار که کارت بانکی به وی دادند که خالی بود و من 2500 یورو برای تیم خرج کردم و بعد از بازگشت فدراسیون به من پرداخت کرد.

گفتند آرش به تیم ملی نیاید

وی در خصوص خط خوردن آرش میراسماعیلی از تیم ملی جودو اظهار داشت: من به فدراسیون اعلام کردم که آرش می‌تواند به عنوان عضو تیم و یا مربی در اردوی تیم ملی باشد و به ما کمک کند اما مسئولان فدراسیون به من اعلام کردند این جودوکار به اردوی تیم نیاید.

گفتند برو!

وی در مورد دلایل خاتمه کار با تیم ملی ایران گفت: چهارشنبه هفته گذشته به من اطلاع دادند که باید به فدراسیون بروم. وقتی رفتم دفتر فدراسیون به من گفتند که یک فیلم از تو داریم که باید از ایران بروی! هر کاری کردم آن فیلم که ادعا می کردند را به من نشان ندادند. اگر فیلمی در کار بود چرا به من نشان ندادند. بعد به مطبوعات اعلام کردند که به دلیل مشکلات خانوادگی استعفاء داده ام. دوباره تاکید می کنم که من به دلایلی که نمی دانم چیست اخراج شدم.

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