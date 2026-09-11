تولید ۷۰۰ قلم ماده موثره دارویی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز اختراعی، در اختتامیه هشتمین نمایشگاه بین‌المللی فارمکس خاورمیانه، با اشاره به جایگاه صنعت مواد اولیه دارویی در کشور، گفت: نگاه به توسعه در حوزه زیرساخت‌های دارو، مایه افتخار کشور است.

وی با اشاره به رشد صنعت مواد اولیه دارویی در کشور، افزود: تا چندین سال قبل، کسی باور نداشت که صنعت ماده موثره دارویی ایران بتواند به چنین جایگاهی برسد.

اختراعی با اشاره به وجود بیش از ۹۰۰ قلم ماده موثره دارویی در جهان، گفت: امروز می بینیم محصولات بسیار پیچیده ای در حال تولید در داخل کشور است؛ به طوری که ۷۰۰ قلم ماده موثره دارویی در داخل تولید می‌شود و این یک افتخار برای صنعت داروسازی ایران است.

وی افزود: در حال حاضر کمی بیش از ۹۰۰ ماده ماده موثره دارویی در جهان وجود دارد که ما توانسته ایم حدود ۷۰۰ قلم آن را در داخل تولید کنیم‌.

اختراعی گفت: بسیار خوشحالم از وجود نهادهای تحقیقاتی، علمی و صنعتی در حوزه دارو که توانسته اند در مسیر تأمین داروهای مورد نیاز کشور به خوبی گام بردارند.

در پایان این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی پتروشیمی با سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی به امضا رسید.

امضای این تفاهم‌نامه در راستای توسعه و گسترش تولید مواد موثره دارویی در داخل کشور صورت گرفته است.