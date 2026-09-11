علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی راه‌های استان برقرار است و محورهای مواصلاتی به صورت دوطرفه باز هستند.

وی افزود: در محور کندوان در مسیر جنوب به شمال و همچنین در محور هراز در محدوده سه‌راهی چلاو تا بایجان، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با بیان اینکه در سایر محورهای مواصلاتی استان تردد عادی و روان است، ادامه داد: تاکنون هیچ‌گونه مخاطره جوی خاصی در محورهای استان مشاهده و گزارش نشده است.

به گزارش مهر، طبق اعلام پلیس راه، با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم خودروها و به منظور تخلیه بار ترافیکی، محور چالوس از بعدازظهر روز جمعه با دستور پلیس راه یک‌طرفه خواهد شد.