به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، درباره وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار کرد: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران-شمال نیز در مسیر جنوب به شمال و در محدوده انتهای آزادراه، ترافیک سنگین است.

سرهنگ محبی ادامه داد: تردد در محورهای هراز و فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس و آزادراه قزوین-رشت در مسیرهای رفت و برگشت روان است.

جانشین پلیس راه فراجا گفت: همچنین تردد در آزادراه تهران-شمال و محور چالوس در مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده است.

وی درباره وضعیت جوی محورهای شمالی نیز بیان کرد: محورهای چالوس و فیروزکوه در ارتفاعات با مه‌گرفتگی مواجه هستند، اما سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده‌اند.

سرهنگ محبی در پایان از بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان گلستان و همچنین مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان مازندران خبر داد.