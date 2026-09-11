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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۸

ترافیک سنگین در چالوس؛ مه‌گرفتگی در ارتفاعات محورهای شمالی

ترافیک سنگین در چالوس؛ مه‌گرفتگی در ارتفاعات محورهای شمالی

جانشین پلیس راه فراجا از ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران-شمال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، درباره وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار کرد: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران-شمال نیز در مسیر جنوب به شمال و در محدوده انتهای آزادراه، ترافیک سنگین است.

سرهنگ محبی ادامه داد: تردد در محورهای هراز و فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس و آزادراه قزوین-رشت در مسیرهای رفت و برگشت روان است.

جانشین پلیس راه فراجا گفت: همچنین تردد در آزادراه تهران-شمال و محور چالوس در مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده است.

وی درباره وضعیت جوی محورهای شمالی نیز بیان کرد: محورهای چالوس و فیروزکوه در ارتفاعات با مه‌گرفتگی مواجه هستند، اما سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده‌اند.

سرهنگ محبی در پایان از بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان گلستان و همچنین مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان مازندران خبر داد.

کد مطلب 6943632
مهسا حيدری توچائی

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