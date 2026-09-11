پوتین برای شرکت در اجلاس بریکس وارد هند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه هم اکنون برای انجام سفری ۲ روزه وارد پایگاه نیروی هوایی هند در پالام در نزدیکی پایتخت این کشور شد.

بر اساس اعلام این رسانه، برنامه کاری او شامل سخنرانی در اجلاس بریکس، دیدار با نارندرا مودی، نخست‌ وزیر هند و بازدید از نمایشگاه «اینوپروم هند» است.

همچنین مجموعه‌ای از گفتگوهای دوجانبه، از جمله دیدار با سران کشورهای آفریقای جنوبی، مالزی و اتیوپی و نیز ولیعهد ابوظبی، در دستور کار قرار دارد.

هواپیمای رئیس جمهور روسیه در پایگاه نیروی هوایی هند در پالام، نزدیکی پایتخت فرود آمد. کرتی واردان سینگ، وزیر مشاور در وزارت خارجه هند از رئیس جمهور روسیه استقبال کرد.

امروز ولادیمیر پوتین با نارندرا مودی، نخست وزیر هند دیدار خواهد کرد.

رئیس جمهور روسیه همچنین به همراه دیگر سران در مجمع تجاری بریکس شرکت می کند. برنامه اصلی هجدهمین اجلاس گروه بریکس فردا شنبه آغاز خواهد شد.