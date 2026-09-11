ایرج قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی یک ماه گذشته مجموعهای از دورههای آموزشی در حوزههای داوطلبی، آمادگی در برابر مخاطرات و امداد و کمکهای اولیه در سنندج برگزار شد و در مجموع ۱۰۴ نفر از این آموزشها بهرهمند شدند.
وی افزود: توسعه آموزشهای همگانی و ارتقای سطح آمادگی مردم، بهویژه جوانان و داوطلبان، از برنامههای مهم جمعیت هلالاحمر است و تلاش میکنیم آموزشهای کاربردی و مورد نیاز جامعه را در مراکز مختلف ارائه کنیم.
قوامی ادامه داد: در همین راستا، دو دوره پایه داوطلبی و آمادگی در برابر مخاطرات در مرکز اداری هلالاحمر سنندج برگزار شد که ۶۱ نفر در این دورهها حضور داشتند و آموزشهای لازم را دریافت کردند.
وی بیان کرد: در حوزه امداد و کمکهای اولیه نیز یک دوره آموزشی در مرکز قرآنی ذکرالحکیم بهاران با حضور ۲۰ نفر از بانوان برگزار شد و یک دوره دیگر نیز در جمعیت هلالاحمر شهرستان سنندج با حضور ۲۳ نفر برگزار شد.
آموزش، زمینهساز واکنش صحیح در حوادث
معاون امور آموزش و پژوهش جمعیت هلالاحمر کردستان با تأکید بر اهمیت استمرار آموزشهای امدادی گفت: آموزش مهارتهای امداد و کمکهای اولیه و همچنین آشنایی با اصول داوطلبی و آمادگی در برابر مخاطرات، موجب افزایش توانمندی افراد برای واکنش صحیح، سریع و مؤثر در زمان وقوع حوادث میشود.
وی خاطرنشان کرد: مجموع دورههای برگزارشده در بازه زمانی یک ماه، ۱۰۴ نفر فراگیر داشته و این آموزشها بخشی از برنامه مستمر جمعیت هلالاحمر شهرستان سنندج برای گسترش آموزشهای همگانی و تخصصی و افزایش آمادگی جامعه در برابر حوادث و مخاطرات است.
نظر شما