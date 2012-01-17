هرگونه دخالت در انتخابات توهین به شعور سیاسی مردم است

به گزارش خبرنگار گرمسار، شاهپور علایی مقدم عصر روز دوشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان گرمسار در محل فرمانداری این شهرستان گفت: اهمیت این دوره از انتخابات نسبت به گذشته بسیار حساس است و برای بی نتیجه ماندن اهداف شوم دشمنان نظام و کینه ورزی آنها نیاز به خلق حماسه ای دیگر است.



وی بیان داشت: مسئولین ادارات و سازمان های شهرستان در بستر سازی، تدارکات و پشتیبانی از انتخابات توجه لازم را داشته باشند.



فرماندار گرمسار ضمن تاکید بر اینکه در عرصه جهاد و جنگ با دشمنان می باشیم تصریح کرد: می طلبد مسئولین برای ایجاد امید در مردم، ابعاد بودجه ای و پیشرفت پروژه های دستگاه خویش را بررسی و در انجام آن تسریع کند.



علایی مقدم ادامه داد: دشمنان انتخابات ما را کانون اهداف شوم خود قرار داده اند و در صدد تضعیف آن هستند.



وی افزود: ادعای برگزاری سالم ترین انتخابت را داریم زیرا مردم آنرا برگزار می کند.



فرماندار گرمسار با اشاره به اینکه ایران اسلامی از هر نظام دیگر با عدالت ترین نظام است گفت: اگر در روند انتخابات دخالت کنیم به شعور سیاسی مردم توهین کرده ایم.



علائی مقدم تاکید کرد: بنابراین مسئولین سیاسی و اجرایی در انتخابات کمال بی طرفی و استقلال را داشته باشند و از گرایشات سیاسی خاص پرهیز شود.