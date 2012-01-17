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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

بدیعیان در گفتگو با مهر:

سوخت زمستانی روستائیان کاشمر تأمین می‌شود

سوخت زمستانی روستائیان کاشمر تأمین می‌شود

کاشمر - خبرگزاری مهر: رئیس شرکت نفت کاشمر گفت: اگرچه توزیع نفت سفید در روستاها فقط مربوط به زمستان نیست اما نیاز آنان به سوخت زمستانی با توزیع کوپن نفت تأمین می‌شود.

رضا بدیعیان در گفتگو به خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشترین مصرف نفت سفید مربوط به اهالی بخش کوهسرخ است، گفت : بیشتر روستاهای بخش مرکزی از نعمت گاز برخوردار شده‌اند لذا در این منطقه مصرف نفت کمتر است.

وی با اشاره به اینکه سهمیه زمستانی هر شخص روستایی که نیاز به نفت داشته باشد 200 لیتر در ماه است، گفت: از ابتدای سال تا پایان شهریور هزار و 500 لیتر نفت سفید از طریق کوپن به هرفرد داده شده است، که به خاطر گرمای هوا در نیمه اول سال نفت روستائیان توسط خودشان ذخیره شده و در زمستان برای آنها قابل استفاده است.

بدیعیان افزود: نفت سفید مورد نیاز روستائیان در منطقه به مقدار کافی موجود است و پس از اعلام کوپن توسط دولت، قابل عرضه به متقاضیان است.

کد مطلب 1511376

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