«خوشنویسی اسلامی» از ادینبورگ به ایران آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر به زبان انگلیسی تدوین شده و می‌تواند برای علاقه‌مندان به تاریخ هنر اسلامی منبعی ارزشمند باشد؛ چراکه نام شیلا بلر (Sheila S.Blair) برای دوستداران و پژوهشگران مطالعات اسلامی، به ویژه در حوزه هنر اسلامی بسیار آشنا است، به ویژه این‌که امروزه آثاری از وی حتی به زبان فارسی در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

کتاب «خوشنویسی اسلامی» اثر شیلا بلر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطالعات اسلامی را از آن خود کرده است. این کتاب در 6 بخش و سیزده فصل تلاش در ارایه توصیفی دقیق از خوشنویسی در حوزه فرهنگ اسلام دارد.

کتاب «خوشنویسی اسلامی» (Islamic Calligraphy) را می‌توان مهم‌ترین و مفصل‌ترین کتابی دانست که تاکنون درباره تاریخ و جنبه‌های مختلف این هنر نوشته شده است. این کتاب از سوی انتشارات دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند (Edinburgh) در سال 2008 میلادی در 681 صفحه (مصور، رنگی) منتشر شده است.

در باب اهمیت این کتاب، نشریه بررسی کتاب کالیفرنیا نوشته است که این کتاب کلیدی اساسی در درک و شناخت تاریخ هنر و تمدن اسلام است.

نسخه‌ای از این کتاب به تازگی توسط کتابخانه ملی ملک تهیه شده و در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان این حوزه قرار گرفته است. دوستداران می‌توانند برای بهره‌گیری از این کتاب به خیابان امام خمینی(ره)، سر در باغ ملی مراجعه کنند.

مهتاب باصفا، رئیس اداره کتابخانه ملک درباره چگونگی خرید این نسخه و انتقال به ایران به خبرنگار مهر گفت: بخش سفارشات موسسه با کمک کارگزاران خارجی اقدام به تهیه کتاب‌های سفارشی می‌کند و ما نیز بر اساس نیاز کتابخانه و مخاطب به طور منظم فهرستی از نیازمندی‌های خود ارائه می کنیم که کتاب «خوشنویسی اسلامی» نیز یکی از این کتاب‌ها بود که خوشبختانه خریداری و در اختیار کتابخانه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این کتاب در حال فهرست‌نویسی است و به زودی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و از آنجا که از نظر هنری اثر قابل توجهی است کارشناسان هنری و علاقمندان به تاریخ هنر اسلامی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.