پرده از راز 32 فقره سرقت برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس حیدری توضیح داد: در پی ارسال پرونده ای از کلانتری قصردشت شیراز به پلیس آگاهی فارس تحت عنوان کیف قاپی به همراه دو نفر متهم به نامهای آقای "ک-ق" و خانم "ن-ق" تحقیقات از متهمان در دستور کار ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از بررسی مشخص شد در تاریخ مهر ماه امسال متهم "ک-ق" با یک دستگاه موتورسیکلت کیف دستی یک بانوی شهروند را حاوی گوشی تلفن همراه و پول نقد و مدارک وی در یکی از خیابانهای شیراز سرقت کرده و متواری شده است.

رئیس پلیس آگاهی فارس اظهار داشت: در تحقیقات از متهم مشخص شد همسرش به نام "ن-ق" نیز در ارتکاب جرائم با وی مشارکت داشته که با هماهنگی مقام قضایی این متهم توسط ماموران دستگیر شد.

سرهنگ حیدری افزود: از این دو سارق دو فقره کیف قاپی و 30 فقره سرقت درون خودرو در شمال و جنوب غربی شهر شیراز به روش شکستن شیشه کشف شد.

وی بیان کرد: در بازرسی از منزل متهمان تعداد هشت عدد کیف دستی زنانه و 16 عدد کیف جیبی و یک دستگاه لب تاپ و یک دستگاه دوربین عکاسی مسروقه کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی فارس تصریح کرد: در ادامه تحقیقات از این دو سارق دو نفر مالخر که اموال مسروقه را از سارقان خریداری می کردند شناسیی و با تلاش ماموران هر دو نفر دستگیر، صحنه سرقت نیز بازسازی، 30 نفر از مالباختگان شناسایی، اموال مکشوفه به آنان مسترد و متهمان با صدور قرار قانونی راهی زندان شدند.