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۴ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۳۶

با هدف تربيت حافظان نمونه كل قرآن در مهد قرآن آذربايجان شرقي

طرح ويژه حفظ كل قرآن كريم آغاز شد

طرح ويژه حفظ كل قرآن كريم در مدت چهار سال با هدف تربيت حافظان نمونه كل قرآن و ايجاد زمينه براي دريافت مدرك كارشناسي ،در مؤسسه مهد قرآن استان آذربايجان شرقي آغاز شده است .

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از مؤسسه مهد قرآن استان آذربايجان شرقي،  رحيم وظيفه شعاع مدير مهد قرآن با اعلام اين خبر افزود  : نظر به اهميت و جايگاه متعالي قرآن كريم در زندگي انسان و به ويژه حفظ آيات الهي و همچنين فراهم شدن زمينه قانوني براي ارائه مدرك كارشناسي علوم قرآن و حديث به حافظان كل قران كريم ، مهد قرآن استان اين دوره را برگزار مي كند .

وي در بيان ابعاد ديگر اين قانون گفت : حافظان كل قرآن كريم به شرط داشتن مدرك سوم راهنمايي ، قبولي در آزمون حفظ كل سازمان اواقاف و قبولي در آزمون كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث سازمان سنجش مدرك كارشناسي بدون تحصيل دريافت مي كنند .

وظيفه شعاع  افزود : اين دوره در مهد قرآن به دو مقطع دو ساله تقسيم شده است كه در مرحله اول حفظ آيات همراه با ترجمه و تدبر و دروس ديگري چون تجويد ، صوت و لحن عملي ، اخلاق واحكام شرعي وجود دارد و در مرحله دوم ضمن تثبيت آيات ، دروس تخصصي دوره كارشناسي علوم قرآن و حديث به صورت فشرده براي كسب آمادگي در آزمون كارشناسي ارشد ارائه خواهد شد .

مدير مهد قرآن با تأكيد بر بررسي استعدادهاي افراد در قالب گروه هاي الف و ب  براي فراگيري دروس ، گفت : كلاس هاي دوره فعلا با توجه به استقبال خواهران از مهرماه امسال در گروه 120 نفري به صورت روزانه و منظم است و از اول سال 1384 درگروه 150 نفري خواهد بود .

وي تصريح كرد : انگيزه و علاقه ، حضور دائم و منظم دركلاس ها و قبولي در آزمون هاي مقدماتي مهد قرآن از شرط هاي پذيرش در دوره است .

در استان آذربايجان شرقي چهار نفر از حافظان كل قرآن كريم به صورت متفرقه در سال هاي گذشته موفق به استفاده از قانون اعطاي مدرك كارشناسي شده اند و برخي از آنها با ادامه تحصيل ، در مقطع كارشناسي ارشد مشغول به تحصيل هستند .

کد مطلب 151180

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