طرح ويژه حفظ كل قرآن كريم آغاز شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از مؤسسه مهد قرآن استان آذربايجان شرقي، رحيم وظيفه شعاع مدير مهد قرآن با اعلام اين خبر افزود : نظر به اهميت و جايگاه متعالي قرآن كريم در زندگي انسان و به ويژه حفظ آيات الهي و همچنين فراهم شدن زمينه قانوني براي ارائه مدرك كارشناسي علوم قرآن و حديث به حافظان كل قران كريم ، مهد قرآن استان اين دوره را برگزار مي كند .

وي در بيان ابعاد ديگر اين قانون گفت : حافظان كل قرآن كريم به شرط داشتن مدرك سوم راهنمايي ، قبولي در آزمون حفظ كل سازمان اواقاف و قبولي در آزمون كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث سازمان سنجش مدرك كارشناسي بدون تحصيل دريافت مي كنند .

وظيفه شعاع افزود : اين دوره در مهد قرآن به دو مقطع دو ساله تقسيم شده است كه در مرحله اول حفظ آيات همراه با ترجمه و تدبر و دروس ديگري چون تجويد ، صوت و لحن عملي ، اخلاق واحكام شرعي وجود دارد و در مرحله دوم ضمن تثبيت آيات ، دروس تخصصي دوره كارشناسي علوم قرآن و حديث به صورت فشرده براي كسب آمادگي در آزمون كارشناسي ارشد ارائه خواهد شد .

مدير مهد قرآن با تأكيد بر بررسي استعدادهاي افراد در قالب گروه هاي الف و ب براي فراگيري دروس ، گفت : كلاس هاي دوره فعلا با توجه به استقبال خواهران از مهرماه امسال در گروه 120 نفري به صورت روزانه و منظم است و از اول سال 1384 درگروه 150 نفري خواهد بود .

وي تصريح كرد : انگيزه و علاقه ، حضور دائم و منظم دركلاس ها و قبولي در آزمون هاي مقدماتي مهد قرآن از شرط هاي پذيرش در دوره است .

در استان آذربايجان شرقي چهار نفر از حافظان كل قرآن كريم به صورت متفرقه در سال هاي گذشته موفق به استفاده از قانون اعطاي مدرك كارشناسي شده اند و برخي از آنها با ادامه تحصيل ، در مقطع كارشناسي ارشد مشغول به تحصيل هستند .