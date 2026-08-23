مربی شمس آذر: از موقعیت ها استفاده نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رزمی شامگاه یکشنبه در نشست مطبوعاتی پس از دیدار شمسآذر قزوین و آلومینیوم اراک اظهار کرد: تا آخرین لحظه بازی تلاش کردیم و از نظر تاکتیکی و تکنیکی عملکرد خوبی داشتیم و موقعیتهای زیادی هم ایجاد کردیم، اما متأسفانه نتوانستیم از فرصتهای خود استفاده کنیم.
وی افزود: گل اول آلومینیوم روی غافلگیری در ابتدای نیمه دوم به ثمر رسید و همین موضوع شرایط بازی را تغییر داد.
مربی شمسآذر با اشاره به جوان بودن ترکیب این تیم بیان کرد: ما تیم جوانی داریم و بازیکنان جوان برای رسیدن به هماهنگی و پیشرفت بیشتر به زمان نیاز دارند. مطمئن باشید با مرور زمان شرایط بهتر خواهد شد و از نظر تاکتیکی به آن چیزی که مدنظر کادر فنی است، خواهیم رسید.
رزمی با دفاع از عملکرد بازیکنان شمسآذر گفت: قبول ندارم که تیم ما از نظر فنی مشکل داشته باشد. بازیکنان خوبی در اختیار داریم و برخی از آنها سابقه دعوت به تیم ملی را دارند. همین بازیکنان هفته گذشته مقابل فولاد نیز عملکرد بسیار خوبی داشتند.
وی ادامه داد: امروز هم فکر میکنم در بیشتر دقایق، بازی در اختیار شمسآذر بود و موقعیتهای خوبی ایجاد کردیم، اما در فوتبال مهم این است که بتوانید از موقعیتها استفاده کنید.
مربی شمسآذر با تأکید بر آینده این تیم عنوان کرد: بازیکنان ما جوان هستند و آینده خوبی دارند. مطمئن باشید این تیم روزبهروز پیشرفت خواهد کرد و در آینده حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت.
فشردگی مسابقات به کیفیت فوتبال لطمه میزند
رزمی در بخش دیگری از صحبتهای خود با انتقاد از فشردگی مسابقات لیگ برتر اظهار کرد: ما در حال حاضر امکانات لازم برای ریکاوری سریع بازیکنان را در اختیار نداریم تا بتوانیم در فاصله کوتاه بین مسابقات، تیم را بهخوبی آماده بازی بعد کنیم.
وی افزود: به نظرم اگر فدراسیون برنامهریزی بهتری برای مسابقات انجام میداد، شرایط برای تیمها بهتر بود. این میزان فشردگی مسابقات به کیفیت فوتبال کشور کمک نمیکند و طبیعتاً روی کیفیت بازیها تأثیر میگذارد.
مربی شمسآذر خاطرنشان کرد: وقتی تیمها فاصله کمی برای ریکاوری دارند، طبیعی است که بازیکنان نتوانند با آمادگی کامل وارد مسابقه بعدی شوند.
رزمی همچنین درباره حواشی ایجادشده پس از پایان مسابقه گفت: اتفاقاتی در پایان بازی رخ داد، اما وقتی تیمی مسابقه را میبرد باید شخصیت آن برد را هم داشته باشد. متأسفانه پس از بازی حواشی از سوی بازیکنان حریف ایجاد شد که به نظرم ضرورتی نداشت.
وی در پایان گفت: ما به آینده این تیم امیدوار هستیم و مطمئن باشید با توجه به جوانان خوبی که در اختیار داریم، شمسآذر روزهای خوبی خواهد داشت و نتایج بهتری خواهد گرفت.
نظر شما