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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

مریدی زاده خبر داد:

برگزاری انتخابات خانه مطبوعات هرمزگان به تعویق افتاد

برگزاری انتخابات خانه مطبوعات هرمزگان به تعویق افتاد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از تعویق انتخابات خانه مطبوعات هرمزگان برای رعایت ماده 21 اساسنامه ابلاغی اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده با اشاره به تعویق انتخابات خانه مطبوعات هرمزگان، بیان داشت: ماده 21 اساسنامه ابلاغی به شرایط اختصاصی و ترکیب هیئت مدیره نظر دارد که الزام رعایت آن زمان بیشتری می طلبد.

وی افزود: اعضای هیئت مدیره علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی عضویت در خانه مطبوعات بر اساس اساسنامه جدید باید دارای شرایط اختصاصی مدرک کارشناسی و 30 سال سن باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان عنوان کرد: ترکیب هیئت مدیره شامل هفت نفر از اعضای اصلی و علی البدل است که برای دو سال با رای مجمع عمومی انتخاب می شوند که ترکیب این هیئت هفت نفره باید شامل دو نفر از مدیران مسئول نشریات محلی، سه نفر از روزنامه نگاران مطبوعات محلیف یک نفر از مسئولان نمایندگی های نشریات سراسری و غیر محلی و یک نفر از مسئولان نمایندگی خبرگزاری ها به اضافه افراد علی البدل باشد.

مریدی زاده اضافه کرد: زمان و مکان برگزاری مجمع عمومی متعاقبا از طریق فراخوان اطلاع رسانی خواهد شد.

پیش از این قرار بود انتخابات خانه مطبوعات هرمزگان 28 دی ماه برگزار شود.

کد مطلب 1513098

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