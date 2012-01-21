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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

پزشکی قانونی اعلام کرد؛

556 فوتی بر اثر گازگرفتی در کشور/ 60 درصد افزایش مرگ و میر

556 فوتی بر اثر گازگرفتی در کشور/ 60 درصد افزایش مرگ و میر

بر اساس اعلام پزشکی قانونی، در 9 ماهه امسال 556 نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد جان باختگان ناشی از گازگرفتگی 349 نفر بود، 59.3 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: از کل فوت شدگان ناشی از مسمومیت با گاز در 9 ماهه امسال 395 نفر مرد و 161 نفر زن بودند.

بر اساس این گزارش استانهای تهران با 143 فوتی، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی هر یک با 52 فوتی و استان فارس با 34 فوتی به ترتیب بیشترین فوتی ناشی از مسمومیت با گاز را به خود اختصاص می دهند. همچنین استان های بوشهر و هرمزگان در این مدت هیچ مورد گازگرفتگی نداشته اند.
 
در آذر امسال نیز 145 نفر بر اثر مسمومیت با گاز جان باخته اند که این رقم نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 64.8 درصد افزایش یافته است.
 
یادآور می شود در 9 ماهه امسال، آذرماه با 145 فوتی بیشترین و شهریور با 12 فوتی کمترین مرگ ناشی از مسمومیت با گاز را داشته اند.
کد مطلب 1514720

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