556 فوتی بر اثر گازگرفتی در کشور/ 60 درصد افزایش مرگ و میر

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: از کل فوت شدگان ناشی از مسمومیت با گاز در 9 ماهه امسال 395 نفر مرد و 161 نفر زن بودند.

بر اساس این گزارش استانهای تهران با 143 فوتی، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی هر یک با 52 فوتی و استان فارس با 34 فوتی به ترتیب بیشترین فوتی ناشی از مسمومیت با گاز را به خود اختصاص می دهند. همچنین استان های بوشهر و هرمزگان در این مدت هیچ مورد گازگرفتگی نداشته اند.

در آذر امسال نیز 145 نفر بر اثر مسمومیت با گاز جان باخته اند که این رقم نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 64.8 درصد افزایش یافته است.

یادآور می شود در 9 ماهه امسال، آذرماه با 145 فوتی بیشترین و شهریور با 12 فوتی کمترین مرگ ناشی از مسمومیت با گاز را داشته اند.