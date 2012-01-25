نشریه "پژوهشنامه عرفان" درجه علمی پژوهشی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه به صورت دو فصلنامه از سوی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران منتشر می شود و پذیرای مقالات علمی در زمینه عرفان اسلامی و عرفان تطبیقی است.

مدیر مسئول این نشریه دکتر فاطمه طباطبایی، رئیس و عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی(ره) و سردبیر آن حجت الاسلام دکتر قاسم کاکایی استاد گروه فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه شیراز هستند.

در آخرین جلسه کمسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این نشریه موفق به اخد درجه علمی پژوهشی شد.