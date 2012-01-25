۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

نشریه "پژوهشنامه عرفان" درجه علمی پژوهشی گرفت

دوفصلنامه "پژوهشنامه عرفان" به سردبیری دکتر قاسم کاکایی درجه علمی-پژوهشی گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه به صورت دو فصلنامه از سوی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران منتشر می شود و پذیرای مقالات علمی در زمینه عرفان اسلامی و عرفان تطبیقی است.
 
مدیر مسئول این نشریه دکتر فاطمه طباطبایی، رئیس و عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی(ره) و سردبیر آن حجت الاسلام دکتر قاسم کاکایی استاد گروه فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه شیراز هستند.
 
در آخرین جلسه کمسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این نشریه موفق به اخد درجه علمی پژوهشی شد. 
 
آدرس اینترنتی این نشریه www.anjoman-erfan.ir است.
