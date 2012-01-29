به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمجید المشعل، شامگاه شنبه در پنجمین گردهمایی دانشآموختگان جامعه المصطفی که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، با قدردانی از اقدامهای جمهوری اسلامی در حمایت از مظلومان به خصوص مردم بحرین تاکید کرد: کسانی که یاریگر مستضعفان در جهان هستند، تا تصویری زیبا از اسلام ناب محمدی(ص) شود شایسته قدرشناسی هستند.
وی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی ایران در به وجود آوردن موج بیداری اسلامی اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) سبب این بیداری در جهان اسلام شد.
رئیس مجلس علمای بحرین به رشادتهای مردم مصر، لیبی، تونس، یمن در برابر حکومتهای ظالم اشاره کرد و گفت: مردم این کشورها، در برابر حکومتهای ظالم ایستادند و نشان دادند که روحیه اسلامی مقابله با ظلم، هنوز در میان ملتهای مسلمان زنده است.
وی افزود: مردم لبنان و فلسطین نیز خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی هستند و امید است که با یاری خداوند و ملتهای مسلمان، به موفقیت کامل دست یابند.
حجتالاسلام المشعل در ادامه، درباره مردم مظلوم بحرین با بیان اینکه مردم بحرین از محبان راستین اهل بیت(ع) هستند گفت: مردم این کشور، در سرزمین خود با گازهای سمی مسموم شدهاند و از سوی آل خلیفه مورد ظلم هستند.
وی با بیان این که بحرین در جنگ تمام عیار میان اسلام و استکبار است، تاکید کرد: در بحرین، یک خانواده، به عنوان خاندان آل خلیفه همه ثروتها و قدرتها را در دست گرفتهاند و نمیخواهند بپذیرند که مردم حق دارند سرنوشت خود را رقم زنند.
مدیر حوزه علمیه المصطفی در بحرین افزود: ملت بحرین تا کنون شهدای زیادی برای رسیدن به اهداف خود و نابودی این نظام مستبد تقدیم کرده است و خانوادههای مستبد آل خلیفه و... میدانند که اگر مردم بحرین در این حرکت خود موفق شود، اموج بیداری به کشورهای دیگر نیز نفوذ خواهد کرد؛ بنابراین، با همکاری هم، این حرکت را به شدت سرکوب میکنند.
وی با بیان این که ملتهای آزاده باید دوشادوش مردم بحرین، برای آزادی آنها از چنگال استبداد حضور داشته باشند، گفت: متأسفانه شاهدیم که برخی از احزاب بحرین که منافع آنها وابسته به حاکمیت این خاندان است، از آنها حمایت میکنند که این مسئله آبروی ملتهای مسلمان و عربی را میبرد.
حجتالاسلام المشعل با اشاره به فعالیتهای نهادهای فرهنگی و سیاسی محبان اهلبیت(ع) در بحرین تصریح کرد: با حضور مجلس علمایی بحرین، کارهای ارزشمندی در عرصه فرهنگی در این کشور صورت میگیرد. این نهاد فرهنگی، فاضلان و طالبان علوم دینی را در انجام فعالیتهای دینی مرتبط میکند.
وی درباره حضور سیاسی اسلامگرایی در بحرین اظهار داشت: «جمعیت الوفاق» و نهادهای دیگر سیاسی در این کشور حضور دارند که تمامی این نهادهای فرهنگی و سیاسی، ملتزم به ولایت اسلامی هستند.
رئیس مجلس علمای بحرین در پایان تأکید کرد: همه مردم بحرین، خواستار آزادی و حقوق خود هستند و تا دستیابی به اهداف خود، این حرکت را ادامه میدهند.
المشعل عنوان کرد:
آل خلیفه مردم بحرین را با گازهای سمی خفه میکند/ ملت بحرین دست بردار نیست
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس علمای بحرین با اشاره به جنایات آل خلیفه در بحرین تاکید کرد: ملت بحرین دست از حرکت خود و مسیری که انتخاب کرده است برنخواهند داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمجید المشعل، شامگاه شنبه در پنجمین گردهمایی دانشآموختگان جامعه المصطفی که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، با قدردانی از اقدامهای جمهوری اسلامی در حمایت از مظلومان به خصوص مردم بحرین تاکید کرد: کسانی که یاریگر مستضعفان در جهان هستند، تا تصویری زیبا از اسلام ناب محمدی(ص) شود شایسته قدرشناسی هستند.
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