کاهش 50 درصدی ثبت سفارش کالا در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در دی ماه سال جاری تعداد ثبت سفارش کالا 276 فقره به ارزش 39 میلیون و 194هزار و 524 دلار بوده است که از نظر تعداد 53 درصد و از لحاظ ارزش 50 درصد کاهش یافته است.

وی گفت: عمده ترین دلیل کاهش در تعداد و ارزش ثبت سفارش تولید کالاهای با کیفیت در داخل کشور و عدم وابستگی کمتر به محصولات خارجی و ضوابط و بخشنامه های مرتبط با واردات است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان به توافقنامه های منعقد شده بین موسسه استاندارد ایران و استاندارد چین در جهت جلوگیری از واردات کالاهای بی کیفیت چینی به داخل کشور اشاره کرد و افزود: عمده کشورهای طرف قرداد کشورهای چین، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، هندوستان، بلژیک، امارات و آلمان است.

برگزاری نخستین دوره مسابقات برنامه ‌نویسی رایانه در پیام نور کردستان



سرپرست دانشگاه پیام نور استان کردستان از برگزاری نخستین مسابقات برنامه‌ نویسی رایانه دانشجویان استان به میزبانی دانشگاه پیام نور کردستان خبر داد.

ایوب مرادی، اظهار داشت: به منظور کشف استعدادهای جوانان در حوزه برنامه‌ نویسی رایانه و نمایش توان علمی و حضور گسترده آنان در عرصه رقابت‌های سالم علمی و تحقیقاتی نخستین دوره مسابقات برنامه‌ نویسی رایانه ویژه دانشجویان گروه فناوری اطلاعات استان به میزبانی دانشگاه پیام نور کردستان برگزار می ‌شود.

وی افزود: دانشجویان گروه فناوری اطلاعات اعم ازمهندسی نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتراستان کردستان می ‌توانند در این دوره از مسابقات حضور یابند.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان کردستان با اشاره به شرایط ثبت نام در این دوره از مسابقات، عنوان کرد: هر دانشگاه مجاز به اعلام حداکثر دو گروه دو نفره در هر رشته است و شرکت کنندگان باید تا پایان نیم سال تحصیلی 91 - 90 در مقطع کاردانی و یا کارشناسی شاغل به تحصیل باشند.

وی در پایان از همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان خواست که گروه‌ های دانشجویی فعال خویش در این حوزه را برای شرکت در جشنواره معرفی کنند.

صادرات بیش از 1300 دستگاه تراکتور در کردستان طی چهار ماه



جشن صادرات تراکتورسازی کردستان و تجلیل ازکارگران این واحد بزرگ صنعتی با حضور مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کردستان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور پرشور کارگران این واحد صنعتی و خانواده های آنان و در راستای گرامیداشت برنامه های دهه فجربرگزار شد، مدیر عامل شزکت تراکتورسازی کردستان از صادرات هزار 354 دستگاه تراکتور از شهریور ماه سال جاری تاکنون به خارج ازکشور با ارزش بیش از 20 میلیارد تومان خبر داد.

جعفر ملی افزود: این تعداد تراکتور به کشورهای عراق و افغانستان صادر شده است که بیشتر از کل صادرات این شرکت از آغاز فعالیت یعنی از سال 84 تا شهریور ماه امسال است.

در این مراسم که با اجرای برنامه های متنوع هنری از جمله دف نوازی، موسیقی، رقص کردی و تئاتر همراه بود از تلاش ها و زحمات شبانه روزی کارگران شرکت تراکتورسازی و همچنین خانواده های آنان که منجر به افزایش صادرات محصولات این واحد بزرگ صنعتی در استان شده بود تقدیر و تجلیل شد.

