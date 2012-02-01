  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۳۰

در بابلسر/

مسابقات شطرنج قهرمانی کشور پایان یافت

مسابقات شطرنج قهرمانی کشور پایان یافت

ساری - خبرگزاری مهر: مسابقات شطرنج رده های سنی دختران و پسران قهرمانی کشور، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در رده سنی کمتر از هشت سال پسران،  پویا محمدی  از تهران به مقام قهرمانی رسید، مانی جاهدی و ایلیا زمردیان هر دو از از گیلان به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده سنی کمتر از 10 سال پسران، برنا درخشانی از تهران اول شد و مهدی غلامی  و ابوالفضل با حشمت از مازندران، مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

در رده سنی کمتر از 12 سال، آرین غلامی  از مازندران قهرمان شد. نیما فندرسکی از تهران به مقام نایب قهرمانی رسید و آریا امیدی از گیلان به مقام سوم رسید.

در رده سنی کمتر از هشت سال دختران، مطهره امیدی، پریما جلالی و رکسانا خلیلی هر سه از مازندران به عناوین اول تا سوم دست یافتند.

در رده سنی کمتر از 10 سال دختران، آناهیتا زاهدی فرد از البرز قهرمان شد. صدیقه کلانتری از مازندران دوم شد و آتوسا ابراهیمی از گیلان به مقام سوم این رقابت ها اکتفا کرد.

در رده سنی کمتر از 12 سال دختران، آیدا صالحی منش از زنجان اول شد.مبینا عالی نصیر از مازندران دوم شد و سیده فاطمه هاشمی  از فارس به عنوان سوم دست یافت.

کد مطلب 1523214

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها