مسابقات شطرنج قهرمانی کشور پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در رده سنی کمتر از هشت سال پسران، پویا محمدی از تهران به مقام قهرمانی رسید، مانی جاهدی و ایلیا زمردیان هر دو از از گیلان به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده سنی کمتر از 10 سال پسران، برنا درخشانی از تهران اول شد و مهدی غلامی و ابوالفضل با حشمت از مازندران، مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

در رده سنی کمتر از 12 سال، آرین غلامی از مازندران قهرمان شد. نیما فندرسکی از تهران به مقام نایب قهرمانی رسید و آریا امیدی از گیلان به مقام سوم رسید.

در رده سنی کمتر از هشت سال دختران، مطهره امیدی، پریما جلالی و رکسانا خلیلی هر سه از مازندران به عناوین اول تا سوم دست یافتند.

در رده سنی کمتر از 10 سال دختران، آناهیتا زاهدی فرد از البرز قهرمان شد. صدیقه کلانتری از مازندران دوم شد و آتوسا ابراهیمی از گیلان به مقام سوم این رقابت ها اکتفا کرد.

در رده سنی کمتر از 12 سال دختران، آیدا صالحی منش از زنجان اول شد.مبینا عالی نصیر از مازندران دوم شد و سیده فاطمه هاشمی از فارس به عنوان سوم دست یافت.